Turecké trolejbusy pro Prahu jako potenciální problém. Nižší cena se může prodražit

Trolejbusy, které Praha plánuje nasadit na městské linky, dosud neprošly evropskou homologací. První zkušební kus, který byl doručen do Prahy v červnu, není shodný s finální verzí určenou pro běžný provoz. Město tak bude testovat neověřený prototyp, který bude po zkouškách vrácen zpět a do běžného provozu nasazen nebude.

Podle DPP je tento postup v souladu s legislativou a běžnou praxí u nadlimitních veřejných zakázek: „Zkušební provoz je nezbytným předpokladem pro schválení typu vozidla Drážním úřadem ČR. Veškerá odpovědnost za případné technické nebo provozní problémy v této fázi nese dodavatel,“ uvedl podnik.

Neúspěchy v jiných českých městech

Zatímco Praha podepsala rámcovou smlouvu, ostatní česká města se k Bozankaye stavěla mnohem zdrženlivěji – a to na základě technických a administrativních nedostatků. Například v roce 2023 byl turecký výrobce vyloučen z výběrového řízení v Českých Budějovicích. Týkalo se dodávky 35 nízkopodlažních trolejbusů.

Důvodem byly závažné technické nedostatky, včetně nesouladu s požadovaným systémem chlazení (Bozankaya nabídla kapalinové chlazení namísto požadovaného vzduchového), překročení povolené hmotnosti na hnací nápravě nebo nesplnění požadavků na tažnou sílu vozidla.

V Pardubicích byl výrobce vyřazen kvůli nedodržení lhůt pro odpovědi zadavateli a nesplnění technických podmínek tendru. V Teplicích vloni Bozankaya rovněž nezískala důvěru zadavatele kvůli pochybnostem o dodaných údajích. V několika případech byly podklady dokonce označeny za neúplné nebo zavádějící.

DPP však trvá na tom, že Bozankaya splnila podmínky kvalifikace – například díky zapojení polského subdodavatele Medcom, jehož elektrovýzbroj je běžně používána v zemích EU. Podnik také upozorňuje, že celý proces výběrového řízení byl potvrzen rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Riziko nadměrného zatížení infrastruktury

Jedním z vážných varování je překročení maximální povolené hmotnosti na hnací nápravě. Takový nedostatek může mít dlouhodobé důsledky pro kvalitu městské infrastruktury – od opotřebení vozovek, přes nástupiště až po zázemí dopravních dep. To, co se na začátku může jevit jako výhodná úspora při pořizovací ceně, se tak v dlouhodobém horizontu může projevit výrazně vyššími náklady.

Podle DPP je otázka zatížení náprav věcí homologace a dodavatel je povinen splnit všechny technické normy. „Hmotnost vozidla a její rozložení podléhá schválení v souladu s legislativou,“ uvedl podnik.

Praha jako testovací polygon

Pražský DPP přistoupil k nákupu sedmi vozů ještě předtím, než byl model vůbec provozně ověřen, a v březnu 2025 přikoupil dalších 23 kusů. Tím de facto umožnil tureckému výrobci získat první důležitou evropskou referenci. Právě Praha se tak stává místem, kde bude poprvé testována technická i provozní spolehlivost těchto vozidel – na vlastní náklady města a jeho občanů.

Provozní zkoušky nehomologovaného vozidla proběhnou v běžném městském provozu, přičemž zkoušený model se liší od těch, které budou nakonec nasazeny. To podle odborných názorů zvyšuje riziko provozních komplikací a ohrožuje plynulost a spolehlivost MHD v hlavním městě. DPP nicméně zdůrazňuje, že smluvně ošetřil také servisní podporu a zajištění náhradních dílů. V případě nedodržení těchto závazků budou dodavateli účtovány sankce.

Zkušenosti s tramvajemi případ Bělehrad

Nedostatky v technické přípravě a provozních parametrech nejsou u Bozankaya ojedinělé. V případě tramvají dodávaných do srbského Bělehradu se již při prvních testech ukázalo, že vozidla mají příliš velkou šířku. Výsledkem je, že se dvě tramvaje nemohou na některých křižovatkách bezpečně míjet.

To významně narušuje plynulost provozu ve vytížené městské síti. Tento případ ukazuje na možné nedostatky ve fázi projektování a testování a může sloužit jako varování i pro ostatní evropské zákazníky.

K tendru se kriticky vyjadřuje i pražský zastupitel Ondřej Prokop (ANO). Podle něj byla soutěž záměrně nastavena tak, aby umožnila účast i firmám bez prověřených referencí.

„Tendr na trolejbusy od začátku kritizuji. Je velmi rizikové nakupovat vozidla od tureckého výrobce, který nemá homologaci ani pozitivní zkušenosti z jiných evropských měst. Místo podpory českých dodavatelů město nakupuje v zahraničí, kde už se navíc ukázaly problémy. Ale to, co bude Pražany s těmito trolejbusy trápit za pár let, zřejmě pana Hřiba netrápí,“ uvedl Prokop s odkazem na bývalého primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který je podle něj za zakázku politicky odpovědný.

V době, kdy ostatní města požadují u nových vozidel doložené provozní reference a ověřené technické parametry, je rozhodnutí pražského DPP výraznou odchylkou od běžné praxe. DPP hájí svůj postup s tím, že výběrové řízení proběhlo podle platné legislativy a bylo potvrzeno rozhodnutími ÚOHS.

Zda se rozhodnutí vedení města ukáže jako inovativní investice, nebo naopak jako strategická chyba, která Prahu dožene v budoucích letech, ukáže až realita provozu.