Rány, urážky, nůž na krku. Rodinu trýznil 26 let, soudí muže. Obětí jsem já, namítá

18:56

Případ domácího násilí, který je na české poměry neobvyklý délkou trvání i velikostí rodiny, začal řešit ve čtvrtek Městský soud v Praze. Třiapadesátiletý J. K. podle obžaloby 26 let trýznil členy své domácnosti. Nejprve manželku a malého syna, pak i dalších pět dětí, které postupně přicházely na svět. Muž to odmítá s tím, že obětí je on.