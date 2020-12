Peníze na opravu varhan v Dobříši došly. Kostel doufá, že uspěje v soutěži

Za takzvaně normálních okolností by se možná už nyní v dobříšském kostele Nejsvětější Trojice radovali z brzkého dokončení opravy vzácných varhan. Tok peněz na účet spolku pro obnovu historického nástroje se po několika letech kvůli epidemii koronaviru téměř zastavil. Členové spolku se tak přihlásili do soutěže, díky které by bylo možné finance získat.