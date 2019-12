Zmenšeninu Karlova mostu v Dobříši brání lidé peticí, hrozí jí demolice

Je 10. června 1829. K brodu na Pilském potoce se blíží kočár s nevěstou Marií Annou Kloibrovou z Českého Krumlova. Po vjezdu do vody se ale povoz převrhne a žena utone v rozbouřených vodách potoka. Slečna Kloibrová je nejprve pochována na dobříšském hřbitově, její ostatky ale byly později přeneseny do Krumlova. Při exhumaci navíc údajně neporušené. Její rodina na místě neštěstí nechala zhruba rok po události postavit most.

A právě stavba spojená s tragickou událostí, která vešla do místních legend, může už napřesrok zmizet. Je totiž v havarijním stavu. Vlivem značného zatížení dopravou v nynější Pražské ulici a rovněž nedokonalou rekonstrukcí v šedesátých letech minulého století.

Středočeský kraj, který most na silnici II/114 spravuje, má v plánu situaci řešit spolu s opravou Pražské ulice. Na místě by tak měla vzniknout stavba, která má sice částečně zachovat původní ráz, nicméně by šlo spíše o novostavbu.

Chceme, aby se stal památkou

O záchranu téměř dvě století starého mostu proto nyní bojuje Okrašlovací spolek Dobříš. Prostřednictvím petice se chce pokusit pro stavbu získat statut kulturní památky.

„Kamenný most přes Pilský potok, vybudovaný kolem roku 1830 na pozemku p. č. 2646/1 v Dobříši na připomínku tragické události, považujeme za doklad tvůrčích schopností a práce člověka a žádáme, aby byl prohlášen za kulturní památku,“ zní text, který po sběru podpisů dostane Národní památkový ústav (NPÚ), hejtmanství a také dobříšská radnice. Pokud by se památkou stal, nebylo by možné provést totální demolici. Musela by totiž následovat citlivější oprava.

„Od roku 1999 byl most ponechán v podstatě na dožití. Teprve nyní si tak občané v Dobříši uvědomili, že most má být stržen, dříve se o tom mezi lidmi nemluvilo,“ říká jeden z autorů petice a zároveň předseda Okrašlovacího spolku Petr Kadlec. „Peticí chceme mířit především na památkáře, aby pomohli prosadit zapsání mezi památky, a tím most zachránit,“ konstatuje Kadlec.

Most poškodily modernizace

„Každá taková historická konstrukce je samozřejmě pro město zajímavá a cenná. Byla by škoda, pokud bychom o ni přišli. Kamenný most přes Pilský potok v současné době není tolik viditelný a je spíš schovaný pod místní frekventovanou silnicí. Záleží na tom, jak by se projektantům podařilo navrhnout sanaci stavby a přizpůsobit ji současným potřebám zatížení mostu,“ míní dobříšská starostka Jana Vlnasová (Pro Dobříš).

Podle ní bude záležet na památkářích, jak rychle zareagují na podnět petice. „Pokud by se to táhlo delší dobu, už by mohlo být pozdě,“ upozorňuje Vlnasová.

Kdyby však mělo dojít ke kompromisnímu řešení, oprava mostu by se prodražila, a to i několikanásobně. Nejistý je totiž zejména stav vnitřních částí stavby. Podle Petra Kadlece by tak bylo potřeba hledat na záchranu ještě další peníze.

Autoři návrhu na prohlášení památkou rovněž upozorňují na poškození historických částí novodobými úpravami. „Současné zábradlí je ocelové. Přes most vede frekventovaná komunikace s živičným povrchem. Stavební úpravy mostu z posledních fází kamennou konstrukci poškozují. Chrliče dešťové vody jsou uzavřeny. Příčný sklon vozovky je spádovaný ve směru toku Pilského potoka a je přehrazený nízkým betonovým soklem bez možnosti přímého odtoku dešťové vody,“ upozornil v dokumentu stavební inženýr Pavel Vermach.

Jan Nepomucký zmizel

Teprve nedávno se před mostem objevila značka, která upozorňuje, že na něj smějí jen auta lehčí než 8,5 tuny. Předtím to bylo 16 tun.

„Kritickým prvkem zatížitelnosti mostu se zdají být klenby na povodní straně, které jsou významně narušené zatékáním srážkové vody v zimním období, kdy je promíšena s chemickými rozmrazovacími prostředky. Vybourání celého mostu se tak jeví jako ekonomicky neuvážené a k historické stavbě necitlivé,“ uvedl ke stávajícímu stavu mostu přes Pilský potok statik Vladimír Šprungl.

Na mostě navíc původně stála i socha svatého Jana Nepomuckého. Ještě za dob socialismu ji však zničili vandalové. „Usiloval jsem, aby se na most vrátila. Mám potvrzené, že stále existuje. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se budu s přáteli pokoušet zachránit celý most,“ podotýká Petr Kadlec.

Petici, která požaduje prohlášení dobříšského mostu památkou, mohou lidé podepsat v tamním Penny Marketu v centru města, v pobočce stejného řetězce u pivovaru, v městské knihovně či v Dětském koutku Puntík. K výzvě se lze připojit také elektronicky na webu Okrašlovacího spolku Dobříš.