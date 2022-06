Na letecký den dorazí i Dakota s průstřely z války. Přijít mají tisíce lidí

„Nejdůležitější je teď počasí. S nadsázkou říkám, že se týden před akcí chodím modlit do kostela, aby bylo hezky. A letos se to podle předpovědi snad podaří,“ říká spolupořadatel akce Vladimír Handlík, ředitel mladoboleslavského Muzea Metoděje Vlacha a předseda stejnojmenné nadace, především ale neúnavný propagátor historického letectví.

Až zítra diváci na leteckém dni uvidí v akci repliku francouzského letounu Caudron G.3 z roku 1913, málokdo si bude moci říct, že v takovém stroji letěl. A vy jste se v něm před čtyřmi roky dokonce vypravil až do Francie a zpět. Jak na to vzpomínáte?

Byla to skutečně dobrodružná výprava. Ale štěstí přeje připraveným. Můj syn, který letěl druhým letadlem za mnou a zásoboval mě benzinem, trasu pečlivě připravoval půl roku. Museli jsme naplánovat každé mezipřistání na letištích v Čechách, v Německu i ve Francii, aby nám tam dovolili přistát a nalít si benzin z kanystru. Obvykle nelze ani na sportovních letištích dosednout, pokud tam není personál nebo to není předem dohodnuté. Naštěstí vše klapalo podle plánu, bylo i skvělé počasí, takže to byla úžasná výprava. Všude, kde jsme přistáli, se lidé shlukovali a prohlíželi si naše krásná starodávná letadla.

Samotný let ale asi nebyl v takovém letadle úplně pohodlný...

Pohodlí to opravdu úplně není, především proto, že v něm nahoře skutečně hodně fouká. Na druhou stranu, přestože samo letadlo vypadá hodně archaicky, skoro jako papírový drak, tak lítá velmi příjemně a dobře se ovládá. Po první hodině letu jsem ztratil veškeré obavy, jestli vše bude fungovat dobře, jestli se nepřehřívá motor a podobně.

Zmíněné letadlo jste postavili tady v mladoboleslavském muzeu podobně jako řadu dalších replik historických letounů. Kolik jste jich už takto přivedli na svět a podle čeho se rozhodujete, jaké postavíte?

Nadační fond Letadlo Metoděje Vlacha vznikl v roce 2001, založil nám jej mladoboleslavský magistrát, tehdejší starosta Jaroslav Polívka. Loni jsme tak oslavili dvacet let činnosti, za tu dobu jsme postavili nebo zrekonstruovali celkem 13 letadel. Zkraje to byla spíše náhoda. Prvním letadlem byl Metoděj Vlach a do provozu jsme jej uvedli v roce 2002. Tato replika tak zítra oslaví 20 let svého provozu. Po několika dalších náhodně vybraných replikách jsme začali více přemýšlet nad tím, aby lépe pasovaly do celkové sbírky a byla tak průřezem letectví. To poslední jsme uvedli do provozu loni a je to Zlín 12 z období továrníka Bati, který podporoval letectví v Otrokovicích a ve Zlíně. Postaveno je přesně podle tovární dokumentace a veřejnost si jej bude moci prohlédnout zítra na Dobovém leteckém dni.

Právě letecký den měl nyní poměrně dlouhou pauzu…

Poslední se konal v roce 2018 a další byl plánován na rok 2020, ale kvůli propuknutí pandemie to nebylo možné. Kvůli covidu jsme museli další dva roky počkat, letos se tak akce koná až po čtyřech letech. Dobový letecký den pořádáme už 20 let, zpočátku každý rok, od roku 2008 vždy po dvou letech. A máme radost, že jejich prestiž stoupá, jsme tak známí, že se k nám sjíždějí a slétávají lidé z celé Evropy. Na rozdíl od jiných akcí umíme program postavit tak, že letadla prolétávají brzy za sebou, lety na sebe navazují a k tomu děláme letecké scénky. Diváci se nemají šanci nudit.

I na organizaci to musí být velmi náročné...

To je, máme tým pouhých sedmi lidí, částečně z Aeroklubu Mladá Boleslav a částečně z Nadace Metoděje Vlacha. Ten to připravuje tři čtvrtě roku. Závislí jsme samozřejmě na partnerech, pomáhají nám město Mladá Boleslav, Škoda Auto, Matador, Odbory KOVO MB, Ško-Energo a letos i Středočeský kraj. Bez nich by to nešlo.

Co kromě zmiňovaných replik diváci uvidí?

Letos očekáváme, že by mohlo přijít přes 12 tisíc lidí, a rozhodně se mají na co těšit. Kromě replik k nám přiletí létající originály, například z Anglie americká Dacota DC3 ve vojenské verzi. Je to letadlo, které létalo při vylodění v Normandii a na trupu má dokonce ještě válečné průstřely, i když už zalepené. Ze Salcburku zase přiletí námořní stíhačka Corsair F4U, která umí sklopit křídla, aby se na letadlové lodi vešla do podpalubí. Divákům se předvedou akrobatické týmy a doufáme, že se podaří přelet dopravního letounu Boeing, armádního letounu Casa nebo stíhaček Gripen.