Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili

  12:16
Policie v Praze se zabývá případem dívky, která ve čtvrtek vyhrožovala spolužákům nožem. Zbraň se jí podařilo sebrat, událost se obešla bez zranění.
Pražská policie a záchranná služba vyjížděly k případu středně závažně...

Pražská policie a záchranná služba vyjížděly k případu středně závažně zraněnému dítěti ve škole ve Veleslavíně. (7. května 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Celý incident se odehrál v První jazykové základní škole v Praze 4 v ulici Horáčkova, na místě je policie, která okolnosti vyšetřuje.“ sdělil iDNES mluvčí policie Richard Hrdina.

„Policii se podařilo nůž dívce odebrat a zajistit.“ dodal. Nemohl však vzhledem k věku zúčastněné sdělit více detailů.

Podle informací serveru Novinky ve škole nadále probíhá výuka, třídy však obcházejí psychologové, protože některé děti mohly být událostí silně rozrušeny.

Na místě také zasahovala záchranná služba. Ta preventivně odvezla mladou dívku, která je podezřelá z útoku. Uvedl to mluvčí záchranné služby Karel Kris.

