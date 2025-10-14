Dívka zkolabovala při vystupování z autobusu v Radějovicích, vážně se zranila

  10:06
Nezletilá dívka v pondělí večer zkolabovala při vystupování z autobusu v obci Radějovice v okrese Praha-východ. Při pádu utrpěla vážná zranění a záchranářský vrtulník ji transportoval do nemocnice v Motole.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Ke kolapsu a následnému zranění dívky došlo na hlavní silnici procházející obcí Radějovice po šesté hodině večerní.

„Podle prvotního prověřování na místě měla při vystupování z autobusu dívka zkolabovat a následně upadnout. Předběžně bylo vyloučeno, že by se jednalo o nehodu,“ řekla pro Novinky.cz policejní mluvčí Michaela Richterová. Přesný věk dívky neuvedla.

Na místě zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému, kromě policejních jednotek a záchranářů dorazil také vrtulník pražské letecké záchranné služby.

„Dívka utrpěla vážná zranění. Musela být napojena na umělou plicní ventilaci a po ošetření byla letecky přepravena do motolské nemocnice,“ sdělil Novinkám mluvčí záchranářů Marek Hylebrant.

Policisté se i nadále zabývají okolnostmi zranění dívky.

