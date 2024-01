Holčička uvázla v automatu na balonky. Ven jí museli pomoci hasiči

„V nákupním centru ve Vršovicích jsme vyprostili dítě, které uvázlo uvnitř automatu na balonky. Znáte to, z těch automatů se ty hračky někdy nedaří dostat ven. Holčička přišla na to jak se dostat dovnitř, ven jsme jí pomohli my,“ uvedli hasiči na síti X.

Další informace nechtěli vzhledem k věku dítěte uvést. „Obecně se ale dá říci, že uvázlým dětem vyjíždíme poměrně pravidelně,“ řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Jsou to například situace, kdy dítě strčí hlavu do plotu a nemůže ji dostat ven, zastrčí ruku do topení nebo hlavu do redukce na záchodové prkénko.