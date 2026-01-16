Dej mi ještě napít, žádala opilá útěkářka po strážnících. Divili se, kolik jí je let

Strážníci si dívky všimli v pěší zóně na Andělu v Praze 5 před supermarketem Albert. Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové teenagerka popíjela z lahve vodky ve společnosti dalších dvou lidí - staršího muže a ženy.
„Dobrý večer, slečno, tady se asi nesmí pít, ne?!“ řekl dívce jeden ze strážníků a zprvu nevěřil, když dívka řekla, že je jí teprve třináct let. Slečně s kolegy zabavil jak alkohol, tak cigaretu, kterou držela.
Dívka se poté šeptem přiznala, že utekla z dětského domova.
|
Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují
Hlídka se snažila zjistit další informace, jenže dívka zprvu odmítala spolupracovat. Nechtěla prozradit jméno nebo kdo jí lahev alkoholu koupil. „To nemůžu říct,“ vzpírala se dívka a chtěla ještě dál pít.
„Později uvedla, že jí alkohol koupil neznámý muž, který se v té době pohyboval na pěší zóně,“ uvedla Seifertová s tím, že onoho muže se strážníkům již nepodařilo dohledat.
|
„Je to tu peklo.“ Dva dny s narkomany na Andělu, drogovém epicentru Česka
Dívka, která se podle svých slov léčí se srdcem, nadýchala 1,33 promile alkoholu, dělalo se jí špatně a sotva stála na nohou. Vzhledem k jejímu stavu proto strážníci přivolali záchrannou službu.
Přesto ji veselá nálada neopouštěla. Nejprve si smála kolemjdoucímu, který uklouzl na zledovatělém sněhu, a pak na něj křikla, ať si zásah strážníků natočí.