Ozval se výbuch a kamion začal hořet. Požár hodiny blokoval provoz na D1

  9:12
Několik hodin likvidovali hasiči požár kamionu na D1 na Benešovsku. Soupravě se v úterý pozdě večer vznítilo kolo návěsu. Kvůli plamenům a následnému zásahu složek IZS byl provoz na dálnici ve směru na Brno uzavřen nebo omezen až do rána. Incident se obešel bez zranění.

Oznámení o požáru kamionu na 33. kilometru D1 dostali středočeští hasiči v úterý ve 21:49. „Nákladnímu automobilu vybouchlo zadní kolo a začalo hořet,“ znělo hlášení podle mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„K požáru mělo dojít od defektu zadního kola,“ potvrdila pro iDNES.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

V úterý zasahovali hasiči Středočeského kraje u požáru kamionu na 33. km ve směru na Brno. Na tři hodiny kompletně uzavřel provoz. (4. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Na místo události vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči z Benešovska.

Provoz byl směrem na Brno tři hodiny úplně uzavřen. Hasiči požár likvidovali dvěma vysokotlakovými proudy, pěnotvorným zařízením a hasicím hřebem.

Ve 22:26 se podařilo požár lokalizovat. „Až ve dvě hodiny byla vyhlášena likvidace,“ informovala Sýkora Fliegerová.

Hasiči totiž museli návěs kompletně vyskladnit kvůli balíčkům, které převážel. Při požáru ani při jeho hašení se nikdo nezranil.

Nehoda náklaďáku a dodávky ochromila dopravu na D1. Pro zraněného letěl vrtulník

Kolem 2:00 se začalo znovu jezdit levým pruhem. „Úplně zprůjezdněna byla dálnice ráno krátce před šestou,“ uvedla Suchánková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse