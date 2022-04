Honička do poslední chvíle, popisuje přípravy Comic-Conu jeho organizátor

Jak silná je u nás fanouškovská sci-fi a fantasy scéna?

Je silná a pestrá. Návštěvníky Comic-Conu ale nejsou jen ryzí fanoušci, často přicházejí i lidi z mainstreamu, kteří se fanoušky teprve stávají. Cesta k „fanouškovství“ každého člověka vede trochu jinudy. Někdo miluje knížky, někdo komiksy, někdo jen rád chodí do kina na marvelovky, někdo si chce vytvořit kostým oblíbeného hrdiny a podobně.

Jsme v tomto v Evropě jedineční? Nebo jsou komiksové festivaly i v jiných metropolích?

Podobné festivaly jsou i jinde v Evropě, ale každý je trochu jiný. U nás se snažíme spojit program postavený kolem návštěvy hvězdných zahraničních herců, cosplayerů a komiksových tvůrců spolu s aktivitami připravenými

samotnými fanoušky. Kromě toho pak nabízíme ještě tunu zábavy spojenou s představením a vyzkoušením deskovek, počítačových her, zvlášť oblíbená je třeba „arcade herna“ se starými herními automaty. Návštěvníci mohou zavítat na přednášky spisovatelů, veletržní program s oblíbenými franšízami a také nesmím zapomenout na instalaci FutureCity, která představuje ve virtuální realitě Prahu budoucnosti.

Jaká je Praha budoucnosti?

FutureCity je krásná expozice, která přináší zajímavý pohled na naši metropoli. Pohodlně se usadíte v křesle virtuální reality a za chvíli si už připadáte jako v budoucnosti. Náhle si uvědomíte, jak složité systémy už město ovládají. Městské firmy možná působí na někoho trochu šedivě, málokdo si ale představí, jak zajímavé a atraktivní projekty připravují. Představí se zde městské společnosti Operátor ICT, Kolektory Praha, Technická správa komunikací, Pražské vodovody a kanalizace a Institut plánování a rozvoje.

V čem se váš Comic–Con liší například od amerického v San Diegu? Nepopíšu to asi přesně, ale řekl bych, že hlavním rozdílem bude ten rozsah fanouškovského programu. Comic-Con v San Diegu je ale největší na světě se statisícovými návštěvnostmi, to je zatím ještě jiná liga.



Jak náročné je dostat do Prahy hvězdy z filmů Pán Prstenů nebo Hra o trůny? Mají nějaké speciální požadavky?

V dobách řádění covidu i po vypuknutí války na Ukrajině to nebylo jednoduché. Svět se v posledních letech velmi dynamicky mění a stejným způsobem otřásá i plány našich hvězdných hostů. Často musíme reagovat na nepředvídatelné okolnosti, věříme ale, že to za tu práci stojí. Sami hosté bývají ale poměrně skromní a velmi příjemní. Setkání s nimi je zážitek.

Vizuálně velmi zajímavá je také část týkající se kostýmů, takzvané cosplay. Můžete tento fenomén přiblížit?

Cosplay je opravdu fenomén, který patří k nejpopulárnějším částem každého Comic-Conu. Návštěvníci potkávají takzvané cosplayery v nádherných kostýmech, které jsou většinou inspirovány nějakým konkrétním hrdinou sci-fi či fantasy, případně japonského kresleného seriálu anime. Málokdo si ale uvědomí, kolik práce, nákladů a invence za každým kostýmem je. Správný cosplayer si totiž vyrábí kostým sám a to je velmi náročná disciplína. Současně se nesnaží postavu ztvárnit jen samotným kostýmem, ale také ji musí umět „prožít“ a zahrát.

Program se vždy odhaluje až těsně před začátkem akce. Proč?

Připravit plán Comic-Conu, jehož program se paralelně odehrává po tři dny v asi patnácti sálech, je nesmírně náročné. Až do poslední chvíle jednáme s agenty herců o konkrétních časech besed, focení, podepisování a podobně, a když se vám navíc stane, že se třeba někomu z hostů zpozdí letadlo, máme problém, který musíme okamžitě vyřešit. Nejvíc se těším asi na Christophera Lamberta, kterého jsem si oblíbil v Highlanderovi, a Bernarda Hilla z Titanicu nebo Pána Prstenů.