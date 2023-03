Obchvat za půl miliardy zůstal nedodělaný, kamiony trápí Církvice dál

Že to postrádá logiku? Asi stejně jako silnice do polí. Právě v nich totiž dnes končí komunikace, která by propojila obchvat se sousední čerpací stanicí. Ta totiž stojí na staré trase „osmatřicítky“ a sjezd z obchvatu k ní chybí. Řidiči proto jezdí na benzinku přes obec.

„Hlava mi to taky nebere. Přece museli vědět, že sem budou jezdit lidi tankovat dál. Já tady beru dvakrát týdně plnou nádrž; mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem je to nejlevnější benzinka,“ řekl ve čtvrtek dopoledne šofér nákladního auta, který v Církvici právě tankoval.

Zaslepená cesta pro palivo

Současný dopravní „pat“ se začal rodit už v roce 2020, kdy náročná výstavba obchvatu Církvice začala. Jeho součástí však nebylo napojení trasy přeložky na starou silnici, při které čerpačka ONO stojí.

A nikdo si s tím hlavu vlastně nelámal. Obyvatelé byli hlavně rádi, když se loni na podzim více než čtyřkilometrový bypass tradičně ucpané silnice I/38 otevřel, a oni si tak mohli konečně oddechnout.

Doprava v Církvici 100 m dělí obchvat a benzinové pumpu v Církvici

dělí obchvat a benzinové pumpu v Církvici 1 000 aut projede každý den přes obec k čerpací stanici

projede každý den přes obec k čerpací stanici 450 milionů korun stála výstavba obchvatu Církvice

„Život obyvatel, hlavně těch, co bydlí u silnice, byl peklem na zemi. Trápily nás hluk a vibrace způsobené kamiony, při nichž starší domy až praskaly. Lidé ze vsi včetně dětí museli navíc denně přes tuto frekventovanou komunikaci přecházet, což bylo o zdraví,“ potvrdil starosta Církvice Jiří Volenec (ČSSD).

Tranzitní doprava loni v říjnu skutečně z obce zmizela, jenže část aut včetně kamionů brázdí ulicemi Církvice dál. Míří tudy k benzince těsně za vsí, protože z obchvatu na ni chybí propojka.

Odbočovací pruh z přeložky nyní končí v polích, a šoféři tak musí při cestě k čerpačce odbočit z obchvatu a jet přes část obce po staré silnici. A protože je zaslepený i výjezd z benzinky ve směru na Kolín, absolvují tuto trasu rovnou dvakrát.

„Díky obchvatu se nám ulevilo, to nikdo nezpochybňuje. Proto ale nechápeme, proč sem mají dál jezdit auta kvůli tankování, když se počítalo s tím, že se benzinka napojí na nový obchvat,“ zdůraznil Jakub Bilý ze sdružení ProCírkvice, které i prostřednictvím petice usiluje o dostavbu přivaděče.

Horký brambor i optimismus

Přibližně stometrová propojka nové přeložky obce se sousední starou čerpačkou na staré „osmatřicítce“ v plánu skutečně byla. Jenže s nevyřešenou otázkou, kdo se o ni vlastně postará.

„Napojení čerpací stanice na obchvat je v režii společnosti Tank ONO. Součástí námi vybudované přeložky je pouze odbočovací a připojovací pruh, které jsme dokončili v souladu s dokumentací. Zda přivaděč vznikne, již není naše zodpovědnost,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Zástupci čerpací stanice ONO namítají, že s nimi napojení benzinky nikdo neřešil. „ŘSD nás k žádnému jednání nepřizvalo. Podstatné je, že naše stanice na komunikaci přístup stále má,“ podotkl provozní vedoucí Tank ONO Jiří Ondra.

Naděje na kompromis svitla až ve středu, kdy se sešli zástupci obce, firmy Tank ONO a ŘSD. „Shodli jsme se na podobě propojky čerpačky k obchvatu, zájem na tom máme všichni. Zápis z jednání zveřejníme příští týden. Až ho všechny strany doplní, představíme detaily,“ řekl MF DNES starosta Volenec.