Zvadlou chytrou lavičku křísí místní radnice, Praha už „drahé hračky“ nechce

Lavička na Puškinově náměstí se zatím jako jediná dočkala druhého života. Když se o ní přestala starat městská firma Operátor ICT, začala ji spravovat Praha 6, která ji také od magistrátní firmy za korunu odkoupí.

„Minulý rok vypršela smlouva se zahradníkem, který se zprostředkovaně o lavičku pro městskou firmu staral. Protože si jí okolní obyvatelé oblíbili, začali jsme se o ni od začátku dubna pečovat. Zalévat ji jezdí naši zahradníci v rámci údržby městské zeleně,“ sdělil předseda dopravní komise a zastupitel Prahy 6 Vladimír Šuvarina z ODS. Sám se na opravě lavičky podílí.

Sezení kromě zahrádky nabízelo připojení k internetu, dobíjení mobilu a senzory na měření tepla či vlhkosti v okolí. Ale podle Šuvariny žádná z těchto funkcí už kvůli špatné baterii nefungovala.

Radnice proto ve spolupráci s ČVUT lavičku opraví a některé funkce zprovozní.

Útoky na chytrý mobiliář

Lavička se zahradou byla součástí projektu Smart City, který prosazovala za svého působení na magistrátu někdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Do ulic Prahy bylo tehdy v rámci pilotního projektu rozmístěno celkem deset laviček různých typů a od řady dodavatelů.

Ovšem většina z nich čelila pravidelným útokům vandalů. Čtyři lavičky proto musely být z ulic staženy. Ostatní jsou podle oslovených městských částí většinou také nefunkční.

V rámci koncepce Smart City se chce pražský magistrát vydat odlišnou cestou, než minulé vedení.

„Z mého pohledu jsem pro ukončení tohoto projektu. Minulé vedení města nemělo koncepční přístup ke Smart City a prostě si jen kupovalo drahé hračky a nezamýšlelo se nad jejich budoucností ve veřejném prostoru,“ sdělil k projektu primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který chce, aby chytré město bylo plné zeleně a dokázalo pracovat s daty.

Pořízení mobiliáře vyšlo Operátora ICT od 100 do 250 tisíc korun za lavičku a další statisíce korun stála jejich údržba. Celkem měla firma na šestiměsíční projekt vyčleněné dva miliony korun, ale náklady se nakonec vyšplhaly o půl milionu výš.

Město lavičky nechce

Ačkoli Operátor ICT ve své „Zprávě o ukončení projektu a získaných poznatcích“ doporučuje chytré mobiliáře za určitých podmínek používat, vedení města se rozhodlo pilotní projekt ukončit.

„V rámci schvalování ukončení pilotního projektu v prosinci 2019 nebylo ze strany magistrátu rozhodnuto o rozšiřování projektu a stávající počet laviček je tedy konečný,“ uvedl Petr Habáň, mluvčí Operátora ICT.

Podle něj se v současné době připravuje návrh tisku pro radní hlavního města, kteří by měli po prázdninách vyřešit otázku toho, co se stane se stávajícími lavičkami. Je možné, že je podobně jako lavičku se zahrádkou v Praze 6 začnou opečovávat městské části. Vzhledem k vysokým nákladům spojeným s údržbou to ale není pravděpodobné.

Podle Jaromíra Beránka, šéfa pražských Pirátů a předsedy magistrátního Výboru pro IT a Smart City, pilotní projekt potvrdil obavy o reálné funkčnosti laviček.

„Je to přežitek z první generace Smart City projektů, kdy byl důraz na hardware a nákupy viditelných řešení. Byl to jistý trend, který bychom bývali možná sami vyzkoušeli v roce 2015,“ vysvětlil Beránek s tím, že lepší než zelené lavičky je ozeleňování fasád veřejných budov.

„My jsme filozofii Smart City přeformulovali tak, že nám jde o sběr dat, která mají zjednodušit život občanům ve městě, nebo městu přinesou úspory,“ dodal Beránek.

Mezi prioritními programy takzvaného chytrého města je tedy podle něj digitalizace úřadu nejen pomocí Portálu Pražana, ale především vývoj mobilních aplikací k usnadnění plánování cest ve městě, rozvoj dobíjecích stanic pro elektromobily nebo veřejnosti otevřené sledování polohy tramvajových spojů on-line v reálném čase.