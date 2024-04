V Chrášťanech mají vyrůst dvě kasina. Budou přínos, odpovídá starosta na protesty

Časová osa schválení provozu Kasin je krátká – od 29. února do vydání povolení o dva týdny později. Proč taková rychlost?

Celý proces se odehrál za plného zachování zákonných lhůt. Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, kde se projednávalo uzavření dohod o spolupráci, byla s předstihem v zákonné lhůtě zveřejněna na úřední desce obce. Každý občan se mohl s pozvánkou a programem veřejného zasedání seznámit a přijít. Průběh tohoto zasedání byl také plně v souladu se zákonem a zastupitelstvo na něm uzavření dohod schválilo.

Pokud jde o vydání příslušných povolení, zde je potřeba rozlišovat, neboť tato záležitost již nespadá do působnosti zastupitelstva obce. Jedná se o přenesenou působnost obce, kde jsou všechny kroky činěny v zákonných lhůtách.

Projednává rada obce Chrášťany desetimilionovou agendu běžně v takových lhůtách?

Jak jsem již uvedl, zastupitelstvo rozhodlo plně v souladu se zákonem o obcích, za dodržení zásady veřejnosti zasedání. A pokud jde o vydání povolení, jedná se o přenesenou působnost obce, kde jsou zákonem stanovené lhůty, v nichž musí být rozhodnutí vydáno.

Hazard je přetřásané téma. Vás nenapadlo, že takový postup vzbudí vlnu nevole, jako třeba v Tuchoměřicích?

Tak prudká reakce mě samozřejmě překvapila a stále ji zpracovávám. Jak jsem již opakovaně uváděl, já i zastupitelstvo po celou dobu svého fungování činíme veškerá rozhodnutí s ohledem na nejlepší zájem obce, bez jakékoli postranní či osobní motivace. I nadále je zastupitelstvo přesvědčeno o tom, že projekt je v nejlepším zájmu obce a pro obec přinese mnoho pozitivního.

Pokud má část občanů jiný názor, mrzí mě to, ale zároveň platí, co jsem již uvedl. Každý občan mohl své podněty a připomínky vyjádřit na veřejném zasedání zastupitelstva, kde jsme uzavření dohod o spolupráci projednávali. Těm občanům, kteří se zúčastnili, zastupitelstvo zodpovědělo jejich dotazy a záležitost s nimi prodiskutovalo.

Současně se však i nadále zastupitelstvo snaží své kroky vysvětlovat a vyvracet dezinformace, které v této souvislosti kolují na internetu. Pokusili jsme se tak učinit již na posledním veřejném zasedání a aktuálně také formou otevřeného dopisu starosty, který je volně k dispozici na našich webových stránkách a který si každý může přečíst.

Kromě politického tématu je hazard nepochybně patologickým společenským jevem. Máte vypracovanou dopadovou studii? S jakými odborníky jste se o věci v radě bavili?

Na patologické jevy a jejich souvislost hazardními hrami nejsem odborník, nechtěl bych tedy spekulovat. Konkrétní studii nemáme k dispozici. Řešili jsme čistě důsledky pro naši obec. Vycházeli jsme z podkladů dodaných investory a dále jsme o věci diskutovali i se starosty obcí, kde podobná kasina už fungují. I závěry z těchto debat nás pak vedly k rozhodnutí uzavřít předmětné dohody.

Ostatní starostové vás tedy ubezpečili, že kasina negenerují žádnou zvýšenou kriminalitu ani neohrožují bezpečnost okolí. O jaké starosty a obce šlo?

Jak jsem řekl, šlo o starosty obcí, ve kterých jsou kasina v provozu, jakož i o starostu městské části, kde bylo v minulosti kasino v provozu. Od všech se mi dostalo ujištění o tom, že negativní důsledky pro obec ve zmiňovaných tématech kriminality a bezpečnosti se nedostavily. S ohledem na mediální rozměr celé věci si však tito lidé nepřejí být uváděni jménem a veřejně zatahováni do celé záležitosti – jejich přání tedy budu respektovat a dodržím slovo.

Obě firmy, které budou kasino budovat, nakonec přistoupily na jednorázový dar obci v hodnotě 10 milionů korun a 250 tisíc za rok na projekty určené obcí. Jak jste dospěli k této částce?

Uvedená částka je kompromisem, výsledkem jednání mezi obcí a investory. Mohu v této souvislosti doplnit, že investory původně nabízená částka byla nižší a teprve v důsledku těchto jednání došlo k jejímu významnému zvýšení. Nadto nelze opomíjet ani investice do rekultivace okolí, které je v tuto chvíli v nedůstojné podobě a jehož zatraktivnění si ze strany investorů vyžádá další nemalé investice.

Vrátím k dopadové studii. Jedna věc jsou peníze pro obec, druhá vliv kasina na cenu okolních nemovitostí. Proč jste věc nediskutovali alespoň s lidmi, kteří vlastní nemovitosti v okolí projektu?

Jak jsem již opakovaně uvedl, zasedání zastupitelstva jsou vždy veřejná. Nejinak tomu bylo v případě zasedání, kde se projednávalo uzavření předmětných dohod o spolupráci. Kdokoli se jej mohl zúčastnit – včetně těch občanů, kteří mají bydliště v okolí míst, kde mají stát kasina.

Pokud jde o otázku případného vlivu provozu kasin na ceny okolních nemovitostí, nemám za to, že by v tomto smyslu mělo dojít ke snížení hodnoty těchto nemovitostí, ba naopak. Ostatně takto hovoří právě i zkušenosti z jiných obcí, kde jsou kasina v provozu. Mimo jiné je totiž na místě připomenout, že v souvislosti s výstavbou kasin dojde i k významné rekultivaci okolního prostředí.

Z finančních zdrojů získaných obcí z dohod o spolupráci s provozovateli kasin pak dojde k investicím do obecní infrastruktury. Co do bezpečnosti jsou pak provozovatelé kasin vázáni svými závazky z uzavřených smluv a také přísnou zákonnou regulací.

Potřebujete přestavět školu, proč jste hazardéry netlačil právě do přímé pomoci tohoto projektu? Případně do jiných projektů, které Chrášťany potřebují?

Z předmětných dohod o spolupráci v podobě, ve které jsou uzavřeny, plyne obci příjem jednorázový i pravidelný. Díky tomu je pak na rozhodnutí obce, na které projekty finanční prostředky použije, což je pro realizaci současných i budoucích projektů obce výhodné. Zmínit lze například investici do dostavění školy a nového gastroprovozu, budeme moci snížit úvěrovou zátěž obce a investovat i do projektů, které by se jinak odložily.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, se kterou jste vyjednávali příspěvek deset milionů korun na nákup budovy a zřízení druhého stupně základní školy, označila kompenzaci jako směšnou náhradu. Konzultovali jste svůj postup s krajem? Pokud ne, proč?

Vyjádření paní hejtmanky Peckové mě samozřejmě mrzí. Se Středočeským krajem jsme věc nekonzultovali, nicméně opět bych zopakoval, že i v této souvislosti šlo z naší strany o zcela standardní postup v souladu se zákonem.

Jsme přesvědčeni, že záležitost kasin je záležitostí obce Chrášťany a našich občanů – i nadále jsme připraveni našim občanům své kroky vysvětlovat a diskutovat s nimi. Nerad bych ale, aby bylo celé téma někým zneužito k politické kampani nebo prosazování vlastní agendy.