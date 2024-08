Les a klid kousek od Prahy. Chaty ve středních Čechách táhnou i přes vysokou cenu

Zájem ale podle odborníků na prodej nemovitostí v kraji trvá, na rozdíl od jiných regionů. „Jsme rádi, že jsme zdědili chatku po ženiných rodičích, na pořízení vlastní bychom neměli,“ svěřují se starší manželé, kteří celoročně chataří nedaleko Příbrami.

Střední Čechy jsou dle realitních specialistů nejžádanější lokalitou z celé republiky. „Tento rok je co do počtu poptávek po chatách a chalupách zatím nejsilnější od ledna 2022. Důvod ale neznáme, můžeme se jen domnívat, že část zájemců o vlastní bydlení se spokojí s chatou, případně chalupou, kde je možné mít trvalé bydliště,“ míní Jiří Knechtl z Reality.iDNES.cz.

Na zmíněném serveru jsou v nabídce desítky nemovitostí vhodných k rekreaci či přechodnému pobývání. Třeba větší chata ve Vráži u Berouna s dispozicí 2+1 a zahradou o 350 čtverečních metrech vyjde na tři miliony korun.

Přestože celorepublikově zájem o rekreační nemovitosti klesá a volných nabídek je více, střední Čechy jsou výjimkou. Podobně je na tom také Karlovarsko a makléři zmiňují jako solidní také Jihomoravský kraj. „Dle našich dat je z hlediska chat a chalup druhý nejžádanější, poptávka je nicméně skoro třikrát slabší než ve středních Čechách,“ konstatuje Jiří Knechtl.

Po Praze nejdražší

To se promítá také do cen, které jsou v kraji po nemovitostech na území Prahy nejvyšší. „Nárůst cen ve Středočeském kraji si lze vysvětlovat i tak, že jde o region, ve kterém mnoho lidí investuje do rekreačních nemovitostí, protože pořídit si dům se zahradou přímo v Praze je už pro mnoho z nich za současných hypotečních sazeb cenově zcela nemožné,“ shodují se odborníci z největšího tuzemského realitního portálu Sreality.cz. Za nárůstem ceny může být také skutečnost, že domů pro rekreaci v kraji v meziročním srovnání ubylo.

Nejvíce naopak ceny v posledních měsících klesají v Libereckém kraji. „Průměrná cena za metr čtvereční klesla o 11,5 % na 46 800 korun. Naopak ve Středočeském kraji, který je s květnovou nabídkou 598 chat a chalup ve velmi dobrém stavu suverénním lídrem z hlediska dostupných nemovitostí mezi všemi regiony, došlo k meziročnímu nárůstu průměrné ceny o 3,7 % na 52 700 korun za čtvereční metr,“ komentuje pohyb na trhu datový analytik Sreality.cz. Pavel Chmelík.

Kdo nemá potřebnou hotovost či nechce tolik peněz najednou investovat, může si víkendový domek pronajmout. A to třeba jen dočasně na letní měsíce. Ani to není levné, zejména pokud jde o pěknou lokalitu a dobře udržovanou nemovitost. Na reality.idnes.cz je aktuálně k mání například chalupa v Dobřeni na Mělnicku. Domek v malebné vesničce má v patře koupelnu se záchodem. Za takový komfort zájemce zaplatí 38 tisíc korun za měsíc.

Zájem dočasně oživil covid

Dle makléřů je vlna zájmu o chaty a chalupy za vrcholem. Trend odklonu od chalupaření a chataření, který odstartoval v devadesátých letech minulého století, kdy se Čechům otevřela možnost cestovat do zahraničí, dočasně změnila jen koronavirová pandemie.

Lidé v době izolace naopak na své víkendové haciendy utíkali a užívali si alespoň nějaké svobody pohybu. Kdo neměl kam, sháněl, co mohl.

„Chalupu jsme si pořídili už před covidem, chtěl jsem se realizovat i jinak, protože mám sedavé zaměstnání, a také jsme měli v té době malé děti. Při pandemii jsme chalupu opravdu docenili, byla nám skvělým útočištěm. Poté jsme se ale opět vrátili do bytu ve městě a na chalupě trávíme hlavně volné dny,“ říká padesátiletý Martin, který chalupaří nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem.

Zájem o chaty a chalupy byl na realitním portále Sreality.cz v době koronavirové pandemie enormní. „Tato doba je ale pryč a poptávka měřená počtem vyhledávacích dotazů se letos drží níže než v loňském roce.

„V meziročním srovnání došlo od ledna k poklesu o osm procent,“ upozorňuje na nižší poptávku za server Hana Kontriš. Například před letními prázdninami mohli zájemci na portále vybírat ze 4 176 nabídek z celého Česka, což představuje meziroční nárůst o 8,5 procenta.