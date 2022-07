Cestovní ruch je na tom lépe než před pandemií, říká šéf středočeského turismu

Kdy a proč jste se rozhodl, že se do výběrového řízení na nového ředitele SCCR přihlásíte?

Musím přiznat, že jsem se rozhodl na poslední chvíli. Měl jsem k tomu dva impulzy. Prvním byl tlak od kolegů, kteří mě přesvědčovali, ať do toho jdu. Druhým pak obava o osud organizace. Za ty roky, co jsem její součástí, k ní mám velmi blízký vztah a mohl jsem na vlastní kůži pocítit, jak časté výměny ředitele brání centrále v rozvoji.

Uspěl jste v konkurenci sedmi kandidátů. Čím jste přesvědčil komisi, že ukázala právě na vás?

Hlavní roli hrál fakt, že se dobře orientuji v destinačním managementu regionu. Také mi asi pomohlo, že dobře znám schéma a činnost samotné organizace, ve které působím už od roku 2017.

Tehdy jste v centrále začínal jako specialista na sociální sítě. Od loňska jste pak vedl marketingové oddělení. To musely být cenné zkušenosti...

To ano, zpočátku jsem se věnoval kompletnímu rozjezdu online marketingu, který byl v té době na bodě nula. Podařilo se mi tohle odvětví kvalitně rozvíjet a přebírat i další kompetence marketingového oddělení. To mi dalo hodně.

Jaký obraz budete chtít centrále nyní vtisknout?

Myslím, že už za poslední dva roky jsme udělali ohromný kus práce, aby organizaci vnímala odborná veřejnost pozitivně. Ostatně tou nejdůležitější zpětnou vazbou jsou právě dobré vztahy se všemi destinačními managementy působícími na území kraje. Je asi pravda, že obyvatelé naši organizaci tolik neznají; málokdo o nás tuší. To ale pramení z toho, že se soustředíme především na propagaci jednotlivých oblastí středních Čech, nikoliv centrály jako takové. Tedy jinak řečeno, není nutné, aby každý věděl, čím se zabývá SCCR, ale aby značka střední Čechy lákala turisty do regionu.

Jaká je v současnosti klíčová činnost SCCR a kde třeba vidíte prostor pro zlepšení?

Naším hlavním úkolem je zvýšení povědomí tuzemských i zahraničních turistů o možnostech trávení volného času ve středních Čechách, které jsou plné unikátních památek a úchvatných přírodních scenérií. Proto jsem už v pozici vedoucího marketingového oddělení zadal tvorbu strategie rozvoje destinace do roku 2025. Hotová by měla být v září. Slabiny organizace vidím v některých pozicích, jež byly delší dobu neobsazené, případně se na nich zaměstnanci často střídali.

Při nástupu do funkce jste uvedl, že se budete snažit, aby SCCR rozvíjela své marketingové nástroje a více spolupracovala s destinačními managementy a významnými turistickými cíli. Můžete konkrétněji popsat, jak si tuto spolupráci představujete?

Bude vycházet z takzvané 3K platformy pro cestovní ruch, což je jakási základna pro kooperaci, koordinaci a komunikaci mezi subjekty cestovního ruchu. Jako příklad uvedu, že budeme pořádat pravidelná setkání, školení a workshopy, které spolupráci s jednotlivými destinačními managementy a významnými turistickými cíli zefektivní.

Jakub Kulhánek Ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu (od 1. července 2022). V organizaci dosud působil jako marketingový manažer. Datum narození: 13. 7. 1992

Bydliště: Červené Pečky

Vzdělání: Bakalářské studium na Univerzitě Hradec Králové, obor Management cestovního ruchu. V současné době dokončuje inženýrské studium v Metropolitní univerzitě v Praze, obor Management cestovního ruchu.

Rodina: má přítelkyni a zatím je bezdětný.

Koníčky: veškerý volný čas dělí mezi dvě největší hobby – sport a cestování.

Oblíbené místo v kraji: Kutná Hora a její okolí.

V jakém stavu je cestovní ruch v kraji po uplynulých dvou letech, která výrazně ovlivnila pandemie?

Nebudeme si nic nalhávat, cestovní ruch je zasažen covidem citelně. Činnost SCCR ale vir až zas tolik nepoznamenal. Soustředili jsme se v té době na komunikaci směřovanou výhradně k českým turistům. A pomohlo to. Asi se budete divit, ale už loňská letní sezona byla co do počtu návštěvníků nejlepší za posledních deset let! A také nyní se pohybujeme nad čísly z let před pandemií.

Součástí SCCR je i Filmová kancelář. V čem spočívá její činnost?

Jejím cílem je poskytovat asistenci českým i zahraničním produkcím hraných a dokumentárních filmů, televizních pořadů či reklamních spotů. Kromě jiného vyhledáváme vhodné filmové lokace, zajišťuje jejich obhlídky a povolení k natáčení a následně se i podílíme na publicitě vzniklých audiovizuálních děl.

O jaká místa v kraji mají štáby největší zájem?

Nejvyužívanější jsou historické objekty kousek od Prahy. Třeba hrady Točník a Křivoklát, kde se v zimě točilo i pokračování úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase. Dále třeba zámek Kačina, kde se dokonce i v době lockdownu natáčel film Oslo, což je drama producenta Stevena Spielberga. Mezi žádané lokace patří také skanzeny v Kouřimi a v Přerově nad Labem nebo historické centrum Kutné Hory.

A jaké filmy nebo seriály se v kraji natáčejí letos?

Těch je řada. Například nový seriál režiséra Karla Janáka, který vzniká nyní na Berounsku a ve Slaném, nebo komedie Zahrádkáři, která se bude natáčet od září v Kladně. A už příští týden začnou filmaři točit na Kutnohorsku rodinný snímek Děti Nagana.

Středočeská centrála bude organizovat v rámci předsednictví České republiky v Radě EU akce názvem Ochutnej Evropu. Můžete o nich prozradit více?

Půjde o dny zábavy, soutěží, gastronomie a kultury, které proběhnou na prestižních místech kraje od srpna až do října. V současné době dokončujeme podrobný program. Prostor představit své tradice dostanou ambasadoři každého členského státu EU. Lidé tak budou moci ochutnat kulinářské speciality a poznat kulturu jednotlivých evropských zemí. Kromě toho připravujeme bohatý doprovodný program, jehož součástí bude výstava oceněných staveb, které vznikly v kraji díky přispění finančních prostředků Evropské unie.

Víte již, v jakých městech se tyto akce budou konat?

Ano, ta první proběhne už 6. srpna v Příbrami. Další se postupně uskuteční v Nymburce, Berouně, Rakovníku, Benešově, Lysé nad Labem, Kolíně, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Mělníku a nakonec v Kladně.