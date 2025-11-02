Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťovali zpod soupravy

  20:14,  aktualizováno  20:37
Na železniční trati mezi pražským Prokopským údolím a Řeporyjemi došlo v neděli večer kolem 19. hodiny k mimořádné události. Vlak zde narazil do spadlého stromu, který skončil částečně pod soupravou. Provoz byl v místě více než hodinu zcela přerušen.
ilustrační snímek | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Podle svědectví jednoho z cestujících pro iDNES.cz vlak vjel do stromu, který ležel přes koleje. „Náraz byl tak silný, že se dřevo rozpůlilo a část zůstala zaklíněná pod vagonem,“ uvedl.

„S jejím vyproštěním na místě aktuálně pomáhají hasiči Správy železnic,“ informoval mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč kolem osmé hodiny.

Železniční doprava v úseku byla dočasně zcela zastavena a cestující tak museli počítat se zpožděním. Nikdo ze zúčastněných nebyl podle dosavadních informací zraněn.

