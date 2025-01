Česká pošta prodá nemovitosti za více než dvě miliardy. Praha má zájem o jednu

Státní podnik začal s rozprodáváním svých budov už v roce 2023 ve snaze dostat se ze ztráty. Zároveň zrušil i mnoho poboček. Plánovaná série dražeb je tak již několikátá.

Největším objektem, který se pošta v polovině února pokusí vydražit s vyvolávací cenou 185 milionů korun, je sedm pater vysoká budova v Sokolovské ulici. Ta má v přízemí pobočku, která nyní obsluhuje značnou část Prahy 8 včetně třeba Karlína. V této městské části totiž v roce 2023 ubyly hned čtyři pošty.

Pobočka v Libni zůstane

Zájem o koupi budovy podle radního pro majetek Adama Zábranského (Piráti) hlavní město mít nebude. Nechce ji ani Praha 8. „Pro budovu nemáme v tuto chvíli vhodné využití a ani na její nákup nemáme prostředky. Pro nás je prioritní, aby zde zůstala i do budoucna zachovaná pobočka pošty a pro naše občany byly dostupné její služby,“ říká místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO).

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se budova v Libni sice nabízí k prodeji celá, součástí kupní smlouvy ale bude i povinnost uzavřít s prodávajícím nájemní smlouvu na prostory pobočky. „Pošta na Sokolovské tak zůstane zachovaná,“ sděluje Vitík.

Kromě této pobočky prodává podnik také prostory již zrušené pošty na Slunečním náměstí v Nových Butovicích. Dvě patra zahrnující sklady i nákladní výtahy pošta příští měsíc nabídne s vyvolávací cenou 34,2 milionu korun.

„S veřejnými finančními prostředky by se nikdy nemělo chodit do dražby, nakládáme s nimi v souladu s principy dobrého hospodáře. Veřejné finance totiž nelze ‚přihazovat‘. Pokud by Česká pošta nabídla městské části objekt na Slunečním náměstí za odhadní cenu, městská část by ve spolupráci s magistrátem její koupi seriózně zvažovala,“ vzkázal starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS).

Poslední nemovitostí draženou v únorové aukci je dva tisíce metrů čtverečních rozlehlý stavební pozemek, který tvoří zeleň mezi bloky bytových domů v ulicích Dětská a Bečvářova ve Strašnicích.

Tentokrát zvlášť

V říjnu loňského roku se státní firma pokusila neúspěšně prodat tři budovy s tím, že případný zájemce musel podat nabídky na všechny. Jednalo se o objekt na Letenském náměstí s vyvolávací cenou téměř 254 milionů, o budovu ve Sportovní ulici ve Vršovicích minimálně za 160 milionů a prostory v domě v Moravské na Vinohradech nejméně za 62 milionů korun.

„Dalším krokem nyní bude nabídka těchto nemovitostí k prodeji po jednotlivých objektech, tedy už ne v balíčku,“ informuje Vitík s tím, že stejně jako v případě Sokolovské musí zůstat zachován provoz poboček.

Díky rozdělení aukce se do jedné z nich plánuje zapojit také hlavní město. „Z těch tří budov máme zájem o objekt v Moravské ulici. Tam je nyní nad pobočkou ubytovna, a je proto možné prostory využít pro bydlení. Pokud skutečně tentokrát Česká pošta nabídne nemovitost samostatně, tak o ni budeme usilovat,“ sděluje Zábranský.

Do původní aukce se podle něj Praha nepřihlásila, protože cena dvou zbývajících objektů byla vyšší, než na kolik nemovitosti odhadoval magistrátní posudek. Budovy by navíc bylo potřeba poměrně nákladně opravit. „Město by pro ně asi ani nenašlo využití, i když jsem slyšel, že v té Sportovní je dobrý výhled na Bohemku,“ uzavírá Zábranský.

Další pokus

Česká pošta se také ještě nevzdala prodeje své centrály v Jindřišské, o nějž se pokouší již delší dobu. Zájem v minulosti mělo i hlavní město, které sem zvažovalo v budoucnu přestěhovat úředníky ze Škodova paláce. Nakonec se ale ukázalo, že prostory jsou pro úřad nevyhovující, a magistrát místo toho koupil od Komerční banky budovu na Václavském náměstí.

Nově poště s prodejem pomůže společnost Knight Frank. „Rozhodli se jít cestou realitního konzultanta, který má přirozeně s prodejem nemovitostí větší zkušenosti než Česká pošta. Pro objekt nemáme plnohodnotné využití a jsme schopni fungovat bez něj,“ říká Ondřej Škorpil, ředitel sdílených služeb České pošty.