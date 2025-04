Zastávka na benzince? Stejný sendvič nebo cola s cenovým rozdílem i 20 korun

V posledních letech už totiž nejsou benzinky pouze o tankování, mnohem větší zájem mají zákazníci také o doplňkové zboží, při dlouhé cestě se chtějí napít, dát si kávu nebo něco k jídlu. A pochopitelně odskočit si na čistou toaletu.

S ohledem na náklady je většinou doplňkové zboží na čerpacích stanicích dražší než v běžných supermarketech. Většinu sendvičů nebo nápojů tam koupíte dráž, jenže někdy jsou velké rozdíly v cenách i mezi jednotlivými čerpacími stanicemi.

Příkladem může být oblíbený sendvič se šunkou a sýrem, typický trojúhelník v plastovém obalu od stejného výrobce a ve stejné velikosti, který koupíte na různých benzinkách s rozdílem i dvacet korun.

Občerstvení se stalo důležitou součástí nabídky čerpacích stanic. (27. března 2025)

Zatímco na benzince Tank ONO v Martinovicích na Mladoboleslavsku vyšla taková svačinka na 74 korun, o pár kilometrů dál na OMV v Mladé Boleslavi už musí zákazník dát za naprosto totožné zboží 95 korun.

A rozdíly jsou i v cenách nápojů, třeba Coca-Cola od stejného výrobce a o stejném objemu v půllitrové lahvi se dá pořídit na benzince v malé obci Senice na silnici I/31, tedy na tahu mezi Jičínem a dálnicí D11, za 36 korun.

Nedaleko odsud už na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové ale dáte na OMV u Vrbové Lhoty za stejný nápoj 42 korun, tedy o šest korun více.

Služby čerpacích stanic ve Středočeském kraji se stále zlepšují, provozovatelé myslí i na zákazníky, kteří si chtějí dát dobrou kávu.

Z většiny míst už zmizely automaty na instantní kávu, která často s oblíbeným nápojem neměla mnoho společného, ale přibyly moderní automaty, které připraví skutečné espreso ze zrnkové kávy nebo další kávové nápoje s mlékem.

I ceny kávy se však výrazně liší. Zatímco třeba na benzince MOL v Havlíčkově ulici v Kolíně si dáte malé espresso z kvalitního automatu se zrnkovou kávou za 49 korun, na čerpací stanici Shell v Malíně u Kutné Hory zaplatíte o 10 korun více.

Zákazníci se také na většině míst nemusejí obávat použití toalety, při návštěvách redakce nenarazila na vyloženě odpudivé nebo špinavé prostory. Na většině míst byly toalety uklizené a čisté.

Hůř na tom byly záchody čerpací stanice MOL v Martinovicích na Mladoboleslavsku, které už by potřebovaly rekonstrukci a patrně i častější úklid s ohledem na množství zákazníků, kteří se tam během dne vystřídají. Lepší úklid by si zasloužily také toalety na MOL v Havlíčkově ulici v Kolíně.

A jak to vypadalo na konkrétních benzinkách? Podívejte se na náš přehled.

1 Tank ONO Martinovice (Mladoboleslavsko)

Benzinka se těší velkému zájmu motoristů, díky pravidelně nižším cenám benzinu i nafty. Na druhou stranu se to podepisuje na čistotě prostoru. Už okolí stojanů s palivem je nevábné a mastné skvrny na zemi nepůsobí dobře.

Také toalety by potřebovaly rekonstrukci – popraskaná a částečně zničená dlažba, zašlé skvrny v rozích stěn... Především ale potřebují častější úklid.

Celkově je na benzince vidět, že je zralá na kompletní rekonstrukci, zboží a benzin má však proti konkurenci obvykle levnější.

2 Robin Oil na dálnici D10 (sjezd Hlavenec)

Benzinka Robin Oil na dálnici D10 leží na sjezdu na Hlavenec. Místo je mezi motoristy známé i jako Čtyři kameny. V listopadu 2017 hned na vedlejším pozemku vyhořel známý srubový motorest Čtyři kameny.

Benzinka nabízí velkorysý prostor, zaparkují tady i kamiony. K dispozici je dostatek stojanů, venkovní i vnitřní posezení.

Příjemná obsluha připravuje i občerstvení, k dispozici je káva z espresso automatů. Velkorysé jsou i toalety – na pánech dvě mušle a dvě kabinky, vše bylo perfektně čisté.

3 OMV Mladá Boleslav

Čerpací stanice se nachází hned u kruhového objezdu v Jičínské ulici v Mladé Boleslavi. Snad každého zaskočí ceny občerstvení a doplňkového sortimentu, patří totiž k nejdražším. Klasický sendvič i Coca-Colu tam zákazníci koupí dráž než u konkurence.

Na druhou stranu stanice nabízí příjemné prostředí i vlastní výrobky občerstvení a také vnitřní posezení pro zákazníky. K dispozici je též myčka automobilů.

Toalety byly perfektně čisté a nablýskané, což bylo v silném odpoledním nedělním provozu chvályhodné.

4 MOL, Havlíčkova ulice, Kolín

Čerpací stanice na jedné z hlavních kolínských ulic ve směru na Kutnou Horu. Kromě tekutých paliv lze natankovat také LPG. Dostatek parkovacích míst i upravené vnitřní posezení pro zákazníky, občerstvení i další sortiment v bohaté nabídce, včetně teplých jídel.

Ačkoliv byl na toaletách ve zveřejněném plánu úklidu odškrtnut jako nejaktuálnější úklid ve 13.00, přesně ve 13.07 byla jedna z toalet značně znečištěna a ani podlaha nevypadala zrovna jako „nablýskaná“.

Jeden ze tří velkých košů na parkovišti byl přeplněný, až z něj vypadávaly odpadky.

5 Shell, Kutná Hora Malín, silnice I/38

Benzinka se nachází v blízkosti obce Nové Dvory, na hlavním tahu z Kolína přes Kutnou Horu na Havlíčkův Brod. Jde o menší čerpací stanici, ale dostatečně vybavenou.

Parkovacích míst není příliš, ale v době návštěvy byla volná. Skromný jídelní koutek uvnitř stanice byl obsazený z poloviny.

Toalety jsou z boku budovy a mají zvláštní vchod, obsluha ochotně přístup vysvětlila. Pánský sektor naprosto čistý a působící příjemně.

Jedna z členek personálu se permanentně pohybuje venku a nabízí řidičům pomoc při tankování.

V lednici nebyly doplněné sendviče, k dispozici byl poslední kus od jediného druhu.

6 ORLEN, Kolínská, Nymburk

Benzina stojí na jižním okraji Nymburka, v sousedství obchodního domu Kaufland. Její součástí je myčka, menší parkoviště pro šest aut a posezení u dvou laviček. V době návštěvy byla tato místa čistá, bez odpadků a nedopalků a s vynesenými koši.

Interiér čerpačky je sice trochu menší, ale přehledný a moderně vybavený. Dá setu posedět u stolku se třemi barovými stoličkami, kde jsou navíc nabíječky USB a zdarma wi-fi.

Nabídka občerstvení je pestrá, na výběr je několik druhů káv z automatu, hot-dogy, teplé bagety, kuřecí stripsy nebo hranolky.

Toalety – pánské, dámské i samotné pro vozíčkáře. Na pánských je jedna kabinka (toaletní papír nechyběl) a dvě mušle, vše perfektně čisté. U čistého umyvadla a zrcadla nechybí mýdlo a vysoušeč rukou. Personál byl ochotný, fronty v době návštěvy nebyly takřka žádné.

7 OMV, D11, Vrbová Lhota

Nejnavštěvovanější a největší benzinová stanice na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové, nicméně i dost drahá. Nachází se těsně za sjezdem na Poděbrady.

Součástí areálu je i restaurace McDonald´s. Kromě dvou menších parkovišť pro zákazníky benzinky je tu i samostatné parkoviště pro hosty řetězce rychlého občerstvení a velký prostor pro stání kamionů.

V této části byly v době návštěvy dva přeplněné odpadkové koše a kolem nich nepořádek. V době odjezdu redaktora je však začal personál uklízet. Vedle prodejny McDonald´s se nachází moc příjemná odpočinková plocha se stoly obklopená stromy, které tvoří příjemný stín.

Parkoviště jsou vybavená několika nabíjecími stojany pro elektroauta. Interiér benzinky je moderní, prostorný. Je tu i bankomat, což jsem viděl na čerpačce poprvé. V nabídce jsou i hotovky jako svíčková, šunkofleky nebo rizoto (ceny kolem 150 Kč), které se dají sníst u stolků uvnitř čerpačky.

Pánské záchody mají jen jednu kabinku a dva pisoáry, což je na tak velkou benzinku podle mě málo. Jinak jsou však toalety čisté, nechybí toaletní papír, mýdlo a vysoušeč rukou. Obsluha ochotná, fronty se podle personálu tvoří hlavně v létě, v době návštěvy nebyly.

8 MIKŠOVSKÝ M+M, ulice Hlavní, Senice

Benzinka se nachází v malé obci Senice na silnici I/31, což je hlavní tah mezi Jičínem a dálnicí D11. Je určena spíš pro nenáročné zákazníky, kteří nemusejí mít velký výběr produktů a služeb.

Součástí čerpačky je menší parkoviště pro tři auta a jedno místo pro invalidy a příjemné posezení v prosklené a zastřešené terase určené zejména kuřákům. Interiér je velice malý, cca 2x2 metry.

K dostání jsou chlazené nápoje a bagety, cenově jde o jednu z nejlevnějších stanic na Nymbursku. Záchody jsou společné pro muže a ženy, k použití je třeba požádat o klíč.

K dispozici je kabinka a jeden pisoár, toalety jsou čisté, s mýdlem i toaletním papírem. Obsluha je příjemná. Benzinka nemá wi-fi, ani nabíječky. Obsluha celkem příjemná, jen zakázala fotit interiéry.

9 OMV, Evropská ulice, Příbram

Čerpací stanice je situovaná na okraji města, okolní prostředí tomu odpovídá a citelně chybí nějaké zázemí pro příjemné a alespoň trochu klidné posezení.

V době návštěvy bylo poměrně obsazené parkoviště pro osobní auta mimo stojanů pro tankování. Uvnitř je prostředí standardní, návštěvník má na výběr hlavně balené potraviny a bohatou nabídku nápojů včetně teplých, jimž vévodí káva z automatu.

Záchody jsou čisté, nicméně na velikost benzinky docela miniaturní, alespoň tedy na pánských WC. K dispozici jsou pouze dvě mušle a jedna kabinka. Ve frekventovaných časech, kdy dorazí více zákazníků to může být problém.

10 PETROL, Obory (Příbramsko)

Benzinka se nachází v obci Obory na silnici I/18 z Příbrami do Sedlčan. V době návštěvy v okolí probíhala oprava vozovky, která si vyžádala kyvadlové řízení dopravy semafory, nijak to ale neomezovalo vjezd do areálu čerpací stanice ani její provoz.

Při pěkném počasí si lze odpočinout u několika stolků s lavičkami a výhledem do zatravněné stráně, vnitřek stanice ale nabízí jen minimum míst k posezení jako u barového pultu. Každopádně právě tam v době testu posedávali dva starší muži, aby si pohovořili o životě a o tom, kam po natankování směřují.

Nabídka občerstvení je skromnější, ale odpovídá velikosti pumpy. Nechybí káva, včetně ledové, ale také nanuky a zmrzlina.

Záchody jsou příjemným překvapením, jsou čisté a mají moderní design.

11 MOL, dálnice D4 u Obořiště (Příbramsko)

Klasická dobře vybavená dálniční stanice s vynikajícím venkovním zázemím jako je dostatek míst k posezení a odpočinku či oddělené parkovací zóny pro kamiony a osobní auta.

Interiér je prostorný a moderní, nabízí i posezení u občerstvení v pohodlných boxech.

Redakce MF DNES navštívila na konci března čtrnáct čerpacích stanic po celém Středočeském kraji, aby porovnala ceny občerstvení a například čistotu toalet pro zákazníky. (27. března 2025)

Co je třeba vypíchnout je úroveň toalet. Nejen, že jsou čisté a nabízejí na pánském dostatek mušlí i kabinek, ale už od dveří návštěvník zachytí pronikavou květinovou vůni.

Ještě příjemnější je ale zjištění, že nejde o nějaký WC deodorant, ale o živou rozkvetlou lilii, která je umístěná ve velké váze u vchodu k prvním dvěma kabinkám. Osobně jsem něco takového viděl pouze na čerpacích stanicích v zahraničí.

12 Shell – Vítězná ulice Kladno

Čerpací stanice se nachází vedle frekventované čtyřproudé silnice v kladenské čtvrti Rozdělov. Kávu je možné koupit zrnkovou z automatu. Nabízejí se různé druhy, malá stojí 59 korun, na výběr je nápoj ze směsi zrn nebo 100% arabica. V nabídce je i čaj, kakao a další.

Půllitrová Coca-Cola v plastové lahvi tady stojí 41,90 Kč, alternativou je Pepsi Cola za 34,90 Kč nebo Pepsi Cola Max za 35,90 Kč.

Sendvič sýr – šunka jsem v nabídce nenašel, k mání jsou například bagety v ceně od 79 do 99 korun.

U stojanů se fronty netvořily. Chybí venkovní i vnitřní posezení, podle obsluhy je důvodem, že se sem stahují nepřizpůsobiví lidé, kteří by tu vysedávali celé dny.

Ze stejného důvodu je nutné u obsluhy požádat i o klíč od toalet, které jsou společné pro muže, ženy i vozíčkáře. Záchody jsou čisté, pravidelně uklízené, na míse je ale ulomené sedátko.

Benzinka nabízí automyčku a wi-fi zdarma.

13 Orlen Velká Dobrá

Čerpací stanice je u Velké Dobré na dálnici D6 ve směru od Prahy na Karlovy Vary, součástí odpočívky je v jejím sousedství i rychlé občerstvení KFC.

Pumpa nabízí možnost venkovního i vnitřního posezení, příjemným bonusem jsou u stolků v interiéru výklopné zásuvky s možností dobít si drobnou elektroniku. Nabízí se i wi-fi zdarma.

K mání je více druhů Coca-coly v akci, půllitrová lahev za 40 Kč. Trojúhelníkový sendvič se šunkou a sýrem tu mají za 93 korun.

Poměrně velký je výběr občerstvení u pultu obsluhy od muffinů s vejcem, přes bagety, zapékánky, sendviče a burgery, vše v cenovém rozmezí od 49 do 119 korun.

V nabídce jsou čtyři druhy polévek – gulášová, drštková, čočková a kuřecí vývar – s bagetkou nebo kaiserkou po 59 Kč. Hot dog za 59, hotovky, například smažená treska za 89 a k tomu hranolky za 55 korun.

V zázemí čerpací stanice je kuchyně, nabízí zvýhodněná kombinovaná menu s nápojem. Zrnková káva z automatu tady stojí 59 Kč.

Toalety jsou čisté pravidelně uklízené, pánské ale poněkud prostorově stísněné. Chybí háček na odložení bundy, kabátu nebo zavazadla, někdo ho z dveří odlomil.

K dispozici je dvanáct stojanů, z toho čtyři určené pro nákladní automobily, fronty se netvořily.

14 Robin Oil Unhošť

Čerpací stanice stojí na okraji Unhoště ve směru z centra na obec Kyšice. Na benzince je wi-fi free i automyčka.

K dispozici je venkovní posezení s malým dětským hřištěm, vnitřní s možností sledování televize.

Automat nabízí různé druhy nápojů ze zrnkové kávy, cena není nikde neuvedena, ale podle obsluhy všechny stojí jednotně 50 korun. K dispozici je i automat na instantní kávu, různé druhy stojí od 25 do 35 korun.

V zázemí stanice je i malá kuchyňka. Sendvič se sýrem a šunkou tu pořídíte za 74 Kč. Půllitr Coca-Coly stojí 40 korun.

V nabídce je pestré občerstvení včetně hotových jídel jako je vepřový a kuřecí řízek nebo sekaná s přílohou po 159 Kč, smažený sýr s přílohou přijde na 149 Kč.

Polévky dle denní nabídky po 55 Kč. Levnější variantou je například smažený sýr v bulce za 55 Kč nebo kuřecí stripsy v bulce za 52 Kč. Obsluha nabízí jejich ohřev v mikrovlnné troubě a doplnění o tatarskou omáčku, která je v ceně.

Toalety jsou prostorné a čisté, dámské a pánské jsou oddělené, k dispozici je sprchový kout. Opět chybí háček na odložení oblečení nebo zavazadla.