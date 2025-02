Kuřačka řekla o oheň kolemjdoucímu, její muž ho surově zbil. Všichni byli opilí

V terminálu metra Černý Most se v neděli odehrálo surové napadení, žárlivý agresor tam kopal cizího muže do hlavy. Incident přitom začal naprosto nevinně, když útočníkova žena požádala poškozeného, zda by jí zapálil cigaretu. Všichni zúčastnění byli silně opilí. Rvačku museli ukončit strážníci.