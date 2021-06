Velké parkoviště na Černém Mostě už stojí, teď ho chtějí pokrýt zelení

Stavbaři v těchto dnech dokončili nosné konstrukce, nyní odstraňují jeřáby a zahájili montáž fasády. „To nejnáročnější už máme za sebou,“ řekl vedoucí projektu ze společnosti Metrostav Martin Frič. Podle něj bylo nejsložitější zásobování stavby materiálem.

Práce budou pokračovat i uvnitř budovy. Zahrnují vyzdívky, instalace rozvodů inženýrských sítí a montáže technologií. Následně proběhne úprava povrchů a instalace dvou světelných křižovatek v okolí objektu a samozřejmě provozní zkoušky.

Součástí objektu mají být i dobíjecí stanice pro elektromobily. Předností budovy by se mělo stát její opláštění, uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. „Počítá se totiž s výsadbou souvislého pásu popínavé zeleně,“ sdělil.

Hrubá stavba si podle Friče vyžádala téměř dvanáct tisíc kubíků betonu, což by stačilo na zhruba tři kilometry dálnice. Veškeré zbývající práce mají být dokončeny do konce roku a fungovat má parkoviště od toho příštího.

Parkovací dům o 880 místech je jedna z největších investic Prahy do P+R (Park and Ride, parkoviště přilehlá k hromadné dopravě - pozn. red.), řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Má ulevit dopravě v severovýchodní části města tím, že umožní dojíždějícím přesednout z automobilů do městské hromadné dopravy.

„Každé auto, které při cestě do Prahy zaparkuje na jejím okraji, se počítá. Ulevujeme tím dopravě v centru a zlepšuje se vzduch a životní prostředí v hlavním městě,“ míní náměstek.

Nový objekt nahradí původní parkoviště, které mělo kapacitu 294 míst. Kromě míst vyčleněných pro ekologická vozidla zde budou i uzamykatelné stojany pro cyklisty. Náklady na stavbu přesáhly půl miliardy.

Jak probíhala stavba nového parkovacího domu: