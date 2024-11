Vlak přejel nezletilou dívku v Černošicích u Prahy. Přišla o obě nohy

„Zasahujeme spolu se všemi složkami IZS u vlakem přejeté mladé dívky v Černošicích. Pacientka utrpěla ztrátové poranění obou dolních končetin,“ uvedla na X řevnická záchranná služba Trans Hospital Plus.

„Jedná se o nezletilou osobu s velmi těžkými zraněními dolních končetin,“ upřesnil na dotaz iDNES.cz mluvčí záchranky Středočeského kraje Marek Hylebrant.

„V Černoších došlo ke střetu dívky okolo 15 let s vlakem. Dívku museli záchranáři uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty, stabilizovat,doplnili potřebné tekutiny a podali léky, následně letecky tranportovali do traumactrentra,“ upozornili pražští záchranáři na X.

Nehoda zastavila železniční provoz na trati mezi Prahou a Berounem a také silniční dopravu. Provoz na trati by mohl být podle webu Českých drah obnoven ve 21:00.

„Čekala jsem na přejezdu, vlak zastavil ve stanici, ale už se nerozjel. Za chvíli z něj začali lidé ve velkém vystupovat, a tak jsme pochopili, že se něco děje,“ sdělila redakci iDNES.cz jedna ze svědkyň události.