Dražší teplo a voda, levnější energie. Jak se mění pražské ceny v roce 2025

Asi nejvýrazněji v Praze od 1. ledna vzrostla cena tepla, a to v případě průměrné domácnosti o nižší stovky korun měsíčně. Pražská teplárenská totiž zvedla ceny o osm procent. Důvodem je vývoj cen paliv, emisních povolenek, zvyšování nákladů na provoz i údržbu či míra inflace.

Letošní zdražení tak odpovídá tomu loňskému, kdy si společnost začala účtovat o šest procent víc a další dvě procenta přidal stát zvýšením DPH.

Jen o málo víc si lidé v metropoli připlatí za pitnou vodu. Město pro letošní rok rozhodlo o zvýšení cen vodného a stočného o 4,4 procenta. Nově tedy kubík vody stojí 151,27 korun místo 144,88.

„Se zohledněním průměrné spotřeby vody by toto navýšení mělo představovat zdražení zhruba o dvacet korun měsíčně na osobu, ročně tedy pouhých 240 korun navíc,“ vypočítává radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).

Vodu vedení města zdražuje pravidelně kvůli strategii schválené až do roku 2035 s cílem zajistit dostatek financí na obnovu a rozvoj infrastruktury. Do roku 2028 proto cena poroste vždy o průměrnou roční inflaci plus dvě procenta k tomu. Následně by vodné a stočné mělo zdražovat už jen o inflaci. Tato strategie je také důvodem, proč loni cena vody vylétla o 13 procent, Česko totiž předloni čelilo výrazné inflaci.

Dlouhodobé zlevňování energií

V případě ostatních energií, tedy plynu a elektřiny, mají ale Pražané možnost ušetřit. Jejich největší poskytovatelé v hlavním městě totiž do nového roku vstoupili s nižšími cenami. Pražská plynárenská od minulé středy snížila ceny v tarifu Standard o 5,5 procenta. Pro domácnost v průměrném bytě, která využívá zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení, to znamená roční úsporu zhruba tisíc korun, v případě rodinného domu dvakrát tolik.

„V rámci tohoto, již pátého snížení našich prodejních cen zemního plynu v řadě, chceme našim zákazníkům do určité míry kompenzovat navýšení regulované složky ceny plynu, vyhlášené Energetickým regulačním úřadem pro tento rok,“ uvádí Ludvík Baleka, předseda představenstva Pražské plynárenské.

Pražská energetika (PRE) do nového roku vstoupila s cenami, které ponížila už od loňského září. Lidé, kteří elektřinou neohřívají vodu a netopí, platí už nyní průměrně o 1 200 korun za rok méně, zákazníci s bojlerem o 2 800 korun méně a odběrná místa, kde se elektřina používá i k topení, dosáhnou roční úspory 6 až 11 tisíc korun.

„Zlevnění od 1. září se týkalo všech zákazníků, kteří nemají fixaci ceny, což je dohromady bezmála 700 tisíc odběrných míst,“ sděluje mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Daně na houpačce

Co se týče daně z nemovitosti, liší se situace v každé městské části. Stát totiž nově upravil rozmezí, v jakém si obce mohou stanovovat svůj koeficient. Ten musí být nově v rozmezí 4 až 5 místo původních hodnot 2,5 až 5.

Celopražský koeficient ale naopak magistrát nově snížil ze 2 na 1,5. V praxi to znamená, že lidé žijící v městských částech, kde už byl dříve vysoký koeficient, nyní díky snížení toho celopražského ušetří. Naopak tam, kde radnice dlouhodobě držely ten svůj nízký, si nyní připlatí.

To je případ Prahy 2, kde vlastník za průměrný byt o ploše 70 metrů čtverečních odvedl loni 1 470 korun a letos ho čeká složenka na 1 985 korun. Zvýšení čeká také obyvatelé Prahy 4, 5 a 9 nebo Prahy 13 až 17.

Příznivěji ale nyní vychází propočet třeba pro obyvatele Prahy 1, kde lidé za průměrný byt o ploše 70 metrů čtverečních odvedou pouze 2 205 korun oproti loňským 2 940. V desáté městské části pak dokonce došlo ke snížení obou koeficientů a místo 2 940 korun tady lidé zaplatí 1 985.

„Bráno celopražsky se ale daň zvýší většině lidí. Letos by se na dani mělo vybrat o 48 procent víc,“ vypočítává radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS).

MHD za stejnou cenu

V případě dalších pravidelných plateb zůstávají Pražané na svém. Například svoz odpadů i nadále stojí 0,5 koruny za litr nádoby a nezměnily se ani poplatky za psy, kdy jeden pes v bytě vyjde na 1 500 korun.

Za stejné peníze také lidé mohou jezdit MHD, byť se o zdražení konkrétně ročního kupónů, který nyní stojí 3 650 korun, debatuje v koalici už více než rok. Ovšem bez zdárného konce.

„Pořád si stojím za tím, že se má jízdné zvýšit, protože ta situace je neudržitelná. Neudělat to je holý populismus,“ sděluje předseda zastupitelského klubu SPOLU a také starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). Proti němu ale stojí náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který zdražování vzhledem k současné ekonomické situaci mnoha Pražanů odmítá.