V pražské Fortuna Aréně už brzy zavoní čajové lístky z celého světa. Ve dnech 15. a 16. listopadu 2025 se ve Slavia Muzeu a konferenčních prostorech stadionu SK Slavia Praha uskuteční EURO TEA EXPO. Mezinárodní čajový veletrh propojuje odborníky, obchodníky i milovníky celosvětově oblíbeného nápoje.
Letošní ročník se zaměří především na čaj pchu-er a čínskou provincii Yunnan, kolébku této tisícileté tradice.

Návštěvníci se mohou těšit na degustace, čajové obřady, workshopy, přednášky a prezentace čajových mistrů z Asie, Evropy i Jižní Ameriky.

Vstupenky stojí 300 korun na jeden den nebo 400 korun na oba dny. Každý návštěvník obdrží speciální degustační kalíšek.

„Při zakoupení vstupenky online se navíc můžete zapojit do slosování o zpáteční letenku z Prahy do Číny, kterou věnuje společnost Hainan Airlines,“ uvedli organizátoři.

Program a seznam vystavovatelů najdete na webu zde.

