Bydlení jako v hotelu. Na Žižkově vzniká stovka malých nájemních bytů

Byť se trend co-livingu dostává do Prahy jen pomalu, některé objekty již v tomto režimu fungují. Jeden takový s názvem The Fizz se například od podzimu 2020 nachází nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice. Je tam 539 apartmánů o výměře od 13 do 31 m2 , které jsou v současné době již zcela zaplněné.

Co-livingový dům provozuje také společnost Work Lounge, která se primárně zabývá sdílenými kancelářemi. Objekt v Jeseniově ulici na Žižkově disponuje 14 zařízenými byty. Další takový dům je možné nalézt například na Střížkově, kde jeden má společnost Bro-coli.