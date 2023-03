Ani v krizi se Pražané města nechtějí vzdát, raději chtějí bydlet ve svém

13:22

Bezmála třetina lidí uvažuje navzdory inflaci o koupi nemovitosti. Pokud by si lidé mohli vybrat, nejraději by chtěli bydlet ve městech do 30 tisíc obyvatel. Naopak nejméně oblíbenou lokalitou je velkoměsto nad jeden milion obyvatel, které by zvolila pouze přibližně desetina lidí. Pražané samotní už by ale neměnili. Až 61 procent z nich momentálně preferuje bydlet právě ve velkoměstě.