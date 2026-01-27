Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje celé další okruhy

Čtvrtě vznikají na takzvaných brownfieldech, tedy na již nepoužívaných zanedbaných územích, která jsou ale uprostřed stávající zástavby. Díky tomu se zde do značné míry už robustní infrastruktura pro MHD nachází. Například velmi dobře je obsloužený Karlín, kde vzniká nová čtvrť Rohan City.
„V docházkové vzdálenosti se nachází stanice metra linky B Křižíkova a Invalidovna a zastávky několika tramvajových linek, a navíc jako jedna z mála oblastí v Praze je i velice dobře a komfortně dostupná pro cyklisty směrem do Holešovic a směrem na východ,“ popisuje Václav Novotný, vedoucí Kanceláře dopravní infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Do budoucna by se podle něj měla dopravní obslužnost zlepšit ještě díky plánovanému Rohanskému mostu. Otázkou nicméně je, kdy bude místním obyvatelům sloužit Libeňský most. Už více než rok po něm totiž nejezdí tramvaje kvůli opravě, kterou provází obrovské komplikace. Nedávno se dokonce práce kompletně zastavily. I ty nejoptimističtější scénáře momentálně hovoří o zprovoznění až v roce 2030.
Perfektně obsloužený je dnes už i brownfield Bubny-Zátory v Holešovicích, byť výstavba zde ještě ani nezačala. Kromě sítě tramvajových tratí a stanice metra Vltavská tady Správa železnic loni zprovoznila hned dvě železniční zastávky – nádraží Praha-Bubny a Praha-Výstaviště. Modernizací navíc projde celá rychlodráha do Kladna s odbočkou na letiště.
Terminál Smíchov
Na dalších místech už se infrastruktura buduje nebo připravuje. Přímo ve čtvrti Smíchov City se postupně smíchovské nádraží mění na moderní multifunkční Terminál Smíchov.
„Součástí je rozšíření nádražní haly a prostorů pro cestující, výstavba terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy na střeše železniční stanice a výstavba P+R parkoviště pro tisíc aut,“ popisuje náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).
V případě bývalého Nákladového nádraží na Žižkově zase dopravní podnik už soutěží stavebníka tramvajové tratě, která povede z Olšanské ulice napříč oblastí až na pomezí Jarova a Malešic.
Unikátním případem jsou Letňany, kde vznikla stanice metra v polích dávno předtím, než se tady vůbec začalo uvažovat o zástavbě, a to kvůli plánům na pořádání letní olympiády. I tak ale bude výhledově potřeba propojit Vysočany a Letňany tramvajovou tratí.
Přetížený východ
MHD však není všespásná. Už jen proto, že vzhledem k cenám nových bytů budou jejich obyvatelé spíše z těch, kteří jezdí autem než hromadnou dopravou.
„Oblast Nákladového nádraží Žižkov významně změní ráz dopravy, kdy se dají očekávat zvýšené intenzity v Malešicích, v ulici Želivského a na Ohradě a dále v Bělocerkevské směrem na Chodov. Tyto komunikace jsou však již dnes ve špičkových hodinách významně vytížené, proto se dá očekávat, že se intenzita začne rozlévat směrem na Jarov, do Strašnic a pravděpodobně i na Žižkov,“ vysvětluje dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj.
Akutně tam podle něj chybí část Městského okruhu ze Štěrbohol směrem do Troji, která by dokázala část dopravy odvést z místních ulic. Vnitřní okruh je pak nezbytně potřeba i v případě Smíchov City.
Už teď totiž okolí Anděla sužují během špiček dlouhé kolony způsobené regulací vjezdů do tunelů, kvůli kterým pak řidiči hledají alternativní trasy například po nábřeží. A nová výstavba tu dopravu ještě zahustí.
Jedno parkovací místo na byt
Budoucí dopravní situaci v Letňanech ovlivní dostavba obou okruhů. „Plánovaný rozvoj významným způsobem změní již tak dost složitou dopravní situaci v oblasti, která je způsobena absencí významných objízdných tras, tj. zejména úseku 520 Pražského okruhu v úseku Březiněves – Satalice. Dopravní situace je tak velmi komplikovaná již v současné době,“ sděluje Lokaj.
„Abychom dokázali dopravní situaci zvládnout, bude nutné dobudovat nejen Pražský okruh, ale rovněž dostavět i Městský okruh,“ dodává. Území Bubny-Zátory a Rohan City jsou podle něj schopné budoucí větší provoz absorbovat. Upozorňuje ale na to, že z obou čtvrtí vedou úzká hrdla v podobě mostů, především Hlávkův.
Auta nových rezidentů ale musí také někde parkovat, což může být obzvlášť v centrálních městských částech problém. Proto mají developeři povinnost zároveň budovat i parkoviště.
„Počty parkovacích míst v námi budovaných nových pražských čtvrtích Smíchov City a Rohan City se řídí Pražskými stavebními předpisy platnými v době vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty v širším centru města a jsou dobře napojeny na veřejnou dopravu, je počet stání přibližně stejný jako počet bytů. V praxi to znamená, že menší byty stání mít nemusí, protože naopak větší rodinné byty mají stání dvě,“ informuje Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.