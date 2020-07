Lesníci a turisté spojili síly, chtějí chránit Brdy. Vzniknou cyklotrasy

Cyklotrasy se budou v oblasti Brdy rozšiřovat o letních prázdninách,“ upozorňuje za Klub českých turistů (KČT) předseda jeho rady značení Pavel Přílepek s tím, že v Česku se klub stará o 38 tisíc kilometrů tras pro kola.

A právě turisté se nyní domluvili na spolupráci s Vojenskými lesy a statky České republiky (VLS). Jedním z cílů dohody je přivést do společně spravovaných území, včetně brdských lesů, více turistů.

Šéf vojenských lesů upozornil, že jde o přírodně zcela unikátní oblasti. V případě donedávna uzavřeného vojenského prostoru v Brdech je třeba uvést například vřesoviště na dopadových plochách či systém potoků a vodních nádrží, díky nimž je tamní CHKO přirozenou zásobárnou pitné vody. Na chráněných územích se navíc vyskytují vzácné živočišné i rostlinné druhy.

„Turistický rozvoj v Brdech, kde zanikl vojenský újezd a na jeho území vznikla chráněná krajinná oblast, ale i v dalších lokalitách, ukázal, že užší spolupráce s Klubem českých turistů bude prospěšná pro všechny. Pro značkaře tras, pro nás jako správce lesů, ale především pro návštěvníky,“ domnívá se ředitel VLS Petr Král.

Lesníci společně s turisty by tak chtěli apelovat také na návštěvníky, aby se po CHKO Brdy pohybovali opatrně. „Součástí dohody je spolupráce při výchově veřejnosti k ohleduplnému vztahu k přírodě. Společným zájmem je vést návštěvníky k pochopení nutnosti trvale udržitelného užívání přírody a krajiny,“ říká Pavel Přílepek.

Podobně je tomu i v případě zmiňovaného značení. O pěší trasy se bezprostředně po vzniku CHKO v roce 2016 postarali značkaři KČT. Trasy pro cyklisty pak připravovalo pro Turistickou oblast Brdy a Podbrdsko i město Příbram, které patří k zakládajícím členům spolku.



„Cyklotrasy musejí být vyznačené podle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích dopravními značkami s reflexní fólií umístěnými na sloupcích, které je třeba zakopat do země. Nestačí k tomu jen štětečky a barvy na značky,“ poukázal na vyšší náklady pro cykloznačení Přílepkův předchůdce v čele Rady značení KČT Karel Markvart. Podle vedoucí kanceláře příbramské radnice Zuzany Kučerové se cena brdského projektu odhaduje na zhruba jeden milion korun.



Když kácet, tak nad značkou

Vojenské lesy každopádně trvají na šetrném provedení, a to v případě pěších i jiných stezek. „Značení turistických tras musí vyhovovat návštěvníkům, ale musí být také v souladu s cíli ochrany přírody a s potřebami hospodářské správy této lokality. Jsem proto rád, že jsme našli všestranně přijatelný kompromis,“ podotýká Petr Král.

Ještě před uzavřením dohody o spolupráci se totiž letos na jaře lesníci a KČT domluvili, jak při značení postupovat.

Kam vyrazit v CHKO Brdy Zájemci o výlet do centrálních Brd mají od letošní sezony k dispozici nové tištěné průvodce. Ediční řada, kterou vydal spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, obsahuje 3 brožury doplněné 6 informačními letáky. Zájemcům nabídnou 10 tipů na výšlap a 10 tipů na cyklovýlet po Brdech s popisem trasy, zajímavostmi a mapou. V letácích jsou i další turistické cíle v oblasti. Jsou k dostání ve vybraných turistických cílech a informačních centrech – například v budově Lesní správy Obecnice, v informačním centru Středočeské centrály cestovního ruchu v Husově ulici v Praze nebo online na webových stránkách brdyapodbrdsko.cz.

„Především u tras, které byly v terénu vedené částečně odlišně od původních plánů. „U většiny těchto změn jsme nalezli shodu, která umožní změny dodatečně schválit, u menší části jsme našli alternativní řešení. U některých turistických značených cest pak zkušenosti z provozu ukázaly, že je třeba jejich vedení změnit či upravit,“ vysvětluje ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.

Lesníci uvádějí jako příklad lokalitu Jindřichova skála na Hořovické straně CHKO.

„Cenná přírodní památka je zároveň oblíbenou a navštěvovanou brdskou vyhlídkou. Nové značení v lokalitě, na němž se VLS, KČT a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) shodly, by zde mělo minimalizovat zátěž vyplývající z frekventovaného turistického provozu pro významný přírodní útvar,“ konstatuje mluvčí KČT Roman Hrůza.



Podobná shoda podle jeho slov panuje také ohledně dalšího rozvoje sítě turistických tras ve středních Brdech, které mají navazovat na již vybudované cesty. Každý rok KČT obnoví zhruba třetinu z více než 43 tisíc kilometrů značených tras v Česku. Spolupráce s lesníky je i v tomto ohledu důležitá.

„Snažíme se s nimi domluvit tak, aby při kácení stromů s turistickými značkami uřízli strom nad značkou. Záleží na jejich technických možnostech. Pokud se to podaří, nám to velmi pomůže, protože zůstává na několik let zachován objekt, na který můžeme značky umístit,“ říká Pavel Přílepek.