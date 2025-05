„Všichni si nejdříve s velkým podezřením prohlíží naši fotopast, ale když pak zjistí, že nic nedělá, chovají se jako doma,“ popsali ochránci z neziskové organizace Alka Wildlife video, které na sociální síti sklidilo nebývalý zájem.

Na stránce, kde příspěvky často komentují jednotky nebo maximálně desítky lidí, jsou u videa zvířecí sešlosti u louže stovky komentářů a sdílení. „Krásné, pohoda a klid. Tak to má v přírodě být,“ píše jedna z uživatelek.

V jaké části CHKO Brdy se neobvyklá společnost u zdroje vody schází, ale ochránci z pochopitelných důvodů tají. Neuvedli ani, kdy přesně zmíněné video bylo natočené. „Nezlobte se, to nepovíme, kvůli ochraně lokality,“ vysvětlují lidem, kteří se pídí po detailech s odůvodněním, že brdskými lesy často procházejí a mají obavy, že by se s vlkem mohli střetnout.

Vlci do Brd vracejí už několik posledních let. Poprvé jejich přítomnost potvrdila fotopast v centrální části CHKO v září 2023. „Pro lesy v Brdech je přítomnost vlků určitě dobrá zpráva. Živí se totiž především prasaty divokými, srnci či jeleny, kteří doslova spásají mladé stromky a působí tak velké škody lesníkům a zemědělcům,“ komentovala to tehdy Agentura ochrany přírody a krajiny pro iDNES.cz.

Letos v lednu pak lidé zachytili na video celou smečku na louce u Lázu na Příbramsku. Místní pak řešili případ, kdy vlci roztrhali tele ve výběhu.