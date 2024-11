To není pro každého. Skrz lávku Branického mostu je vidět do hloubky 19 metrů

Samotné práce začaly loni v červenci. Železniční provoz na mostě se kvůli dlouho plánované rekonstrukci přerušil 10. ledna, uzavřený byl i pro pěší. Ti do té doby mohli využívat chodník vedoucí středem mostu, který na obou stranách přehradily ploty. Opotřebovaná rozpraskaná panelová cesta některé lidi svým špatným stavem však odrazovala. Proto vznikla pěšina v místech druhé, chybějící koleje, kudy lidé chodili raději.

Zrekonstruovaná pěší lávka by měla kopírovat polohu staré oficiální cesty. Tedy propojit dva jinak oddělené mosty, po nichž vedou jednotlivé koleje. Následkem toho ji od hladiny Vltavy dělí necelých 20 metrů prázdnoty. Nový vzhled chodníku umožní lidem přecházejícím po mostě vidět přímo pod sebe.

Oprava Branického mostu 20. 1. 2023 vyhlášení tendru

13. 7. 2023 začalo se s rekonstrukcí

20. 10. 2023 mělo dojít k přerušení provozu

10. 1. 2024 reálně došlo k přerušení provozu

duben 2024 – plánovaný konec rekonstrukce a obnovení provozu

1. 7. 2024 reálné obnovený provozu (1. kolej)

24. 10. 2024 reálné obnovení provozu (2. kolej)

16. 12. 2024 – otevření lávky

„Lávka je za Správu železnic stavebně připravená. Nyní dojde k jejímu předání TSK, která ji bude spravovat. Ke zprovoznění by podle aktuálních informací mělo dojít 16. prosince,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Nevšedního provedení cesty si všimli i na diskusním fóru K-report, které se věnuje dopravě. „No potěš koště, s těmi ocelovými rošty. Jsou lidé, třeba já, kteří mají z výšek strach. To bude moc prima koukat na tu řeku 19 metrů pode mnou,“ píše uživatel s přezdívkou Avia Furgon.

„Materiál použitý na stavbu lávky je hustá mřížovina a kvůli přístupnosti po schodech je určena pro chodce,“ dodala Friebová. Cyklisté a maminky s kočárky si tedy pro překročení Vltavy budou muset zvolit jinou.

Začátkem července se po roční pauze obnovil železniční provoz na Branickém mostě. V té době zatím jen na jedné nově přistavěné koleji. Druhá, zrekonstruovaná, k ní přibyla o téměř čtyři měsíce později.

Přidaná kolej by měla zvýšit kapacitu mostu, spojujícího Malou Chuchli a Braník. Trať nebudou využívat pouze nákladní dopravci, ale umožní také zavedení nových linek městské a příměstské železniční dopravy.

Železniční doprava byla na mostě, postaveném v polovině 20. století, zahájena v roce 1964. Svůj oficiální název však dostal Branický most až o 5 let později. Do té doby byl znám spíše jako „most Inteligence“. Toto dodnes používané lidové označení je odvozené od toho že na jeho stavbě pracovala řada vzdělaných lidí přinucených komunistickým režimem nastoupit do dělnických a pomocných profesí.

13. července 2023