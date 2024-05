Politické zemětřesení v Brandýse. Čistý boj o moc, míní odvolaný starosta

Novými místostarosty se pak stali Miluše Zahrádková (Podpora občanů) a Tomáš Benda (Naše dvojměstí). Třetím místostarostou zůstává tak jako doposud Jan Chleboun (ODS). Z funkce radního byl odvolán Petr Kváča (Vy jste město), na pozici sedmého radního jej podle rozhodnutí zastupitelů nahradí Vlastimil Picek (Podpora občanů).

Nový starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Petr Soukup (Naše dvojměstí). (16. května 2024)

Vládnoucí koalici dosud tvořilo uskupení Vy jste město společně s Piráty, ODS a uskupením Zdraví Sport Prosperita. Měli jen těsnou většinu 11 z 21 zastupitelů. Právě tři zastupitelé z ODS spolu s jedním zastupitelem hnutí Zdraví Sport Prosperita se ale ve středu večer přiklonili ke dvěma doposud opozičním uskupením Podpora občanů a Naše dvojměstí a společně hlasovali pro zásadní změny ve vedení města.

Naše dvojměstí bylo na podzim 2022 vítězem komunálních voleb a Podpora občanů dvojkou s nejvyšším počtem hlasů, přesto po volbách koalici utvořily s těsnou většinou hlasů ostatní strany. Teď se situace mění a Naše dvojměstí a Podpora občanů spolu s „přeběhlíky“ ODS a hnutí Zdraví Sport Prosperita budou město řídit. Pro změnu hlasovalo celkem 13 z 20 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel hlasování. Nová koalice má pevnější většinu 14 z 21 zastupitelů.

Dosavadní starosta Robert Pecha to od koaličních partnerů, zejména ODS, považuje za zradu. „Rozhodli se nás podrazit a přeskládat vedení města. Je to čistý boj o moc, nezazněla jediná výtka vůči naší práci, že bychom něco dělali špatně. Nechtěli jsme jim povolit některé v uvozovkách prasárny, tak hledali někoho, kdo jim to umožní,“ řekl Pecha.

ODS ale tvrdí, že nebyla v končící koalici spokojená hlavně s komunikací. „Byli jsme nespokojeni s tím, jak probíhala spolupráce v koalici. Nebyli jsme schopni realizovat naše plány, neboť nám to nebylo umožněno, a atmosféra na radnici, a nejen mezi námi, dostala velké trhliny. Rozhodnutí jsme udělali kolektivně za ODS,“ uvedl lídr ODS Jan Chleboun.

Kritiku Roberta Pechy odmítá nový starosta Petr Soukup. Podle něho se naopak narovnává situace po volbách, kdy město povede vítěz a dvojka voleb. „Naopak koalice, která byla zvolená z nejtěsnější většiny a tolika subjektů, byla pro ty ‚prasárny‘ náchylnější. Všichni se drželi pod krkem a každý si mohl diktovat podmínky,“ reagoval Soukup.

„Podle mého názoru naše koalice složená z více než dvou třetin zastupitelů umožňuje vybalancovat vše tak, aby se politické klinče a obchody neděly. Slibuji si od toho stabilnější a věrohodnější politiku ve městě,“ uvedl nový starosta.