Na Libeňský most najede těžká technika, začíná demolice jeho rizikové části

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) v lednu kvůli závadě způsobené mrazy uzavřela inundační most pro tramvaje, pěší i cyklisty. Odborníci objevili závady na vrcholovém kloubu. Klouby zajišťují přenos sil z mostní konstrukce do podpěr, pilířů.

„Obsahuje zásadní závady, není možné predikovat jeho další chování a není zajištěna jeho bezpečnost. Pokud by došlo k náhlému kolapsu konstrukce, tak může dojít k významným škodám v jeho bezprostředním okolí s dopadem i na blízké stavby,“ vysvětlila před několika měsíci TSK.

Odborníci, tzv. rada monitoringu, se proto nakonec odklonili od původního plánu inundační most podepřít konstrukcí. Tato možnost by podle nich byla nevýhodná časově i finančně. Náklady by mohly dosáhnout až stovek milionů a realizace podpěr by mohla trvat i několik měsíců. Přistoupilo se proto nakonec k demolici.

V polovině února se pak na Libeňský most částečně vrátily tramvaje. Linky číslo 1 a 27 jezdí až k uzavřené části soumostí, kde vznikla nová zastávka s obratištěm. Na zhruba 600metrovém úseku mezi novou zastávkou Libeňský most a Palmovkou jezdí náhradní autobusy.

Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčová (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale rozhodli o opravě. V minulosti některá občanská sdružení i politici opakovaně usilovali o to, aby byl most prohlášen kulturní památkou. Ministerstvo kultury nakonec odmítlo udělit mostu památkovou ochranu, ale doporučilo hlavnímu městu vystavět repliku.