Nový most propojí celý areál, říká o proměně botanické zahrady ředitel

Co fakt, že začala nová sezona, znamená pro návštěvníky?

Pro návštěvníky to především znamená, že se rozbíhají první výstavy a akce. Asi tou nejznámější, která už dokonce začala, je výstava orchidejí.

Každý rok je výstava orchidejí něčím specifická. Čím v letošním roce?

Podtitulem letošní výstavy je Orchideje všech kontinentů. Návštěvníci se na ní totiž setkají s exempláři z celého světa. To navazuje i na uspořádání celého skleníku Fata Morgana, který je rozdělen do jednotlivých geografických celků, takže návštěvníci například procházejí Jižní Amerikou nebo Afrikou. Samozřejmě nemáme ve skleníku orchideje z našich končin nebo třeba z chladnějších oblastí.

Tuzemské orchideje jsou prezentovány alespoň na informačních panelech umístěných v okolí skleníku. Výstava je samozřejmě doprovázena i dalším programem, například přednáškami našich kurátorů, a návštěvníci si mohou některé zajímavé orchideje i koupit, přičemž letos máme k tomuto účelu například vyšlechtěné nové odrůdy pocházející z Holandska.

Jaká je podle vás největší zajímavost této výstavy?

Určitě bych vyzdvihl Angraecum madagascariensis, což je orchidej, která, jak už vyplývá z názvu, roste na Madagaskaru. Spolu s ní se tam vyskytuje i unikátní druh motýla, a právě pouze on je schopný tuto orchidej opylovat.

Navzájem tak v sobě nacházejí určitou záruku, protože motýl má jistotu, že mu z těchto květů nikdo jiný nevezme nektar, a orchidej má jistotu, že se na ni nedostane pyl z žádné jiné rostliny. Prezentujeme také mnoho užitkových orchidejí. Mezi tu nejznámější určitě patří vanilka. Tu jistě každý zná, ale jen málokdo tuší, že se jedná právě o orchidej, a dokonce, že je liánovitá a dorůstá několikametrové délky.

Jaké akce pro návštěvníky ještě letos chystáte?

Vrátili jsme se k původním tradičním výstavám, takže návštěvníci nepřijdou třeba o výstavu motýlů, která je vždy velmi oblíbená zejména u nejmenších. Přesně po motýlech bude následovat výstava bonsají. Některé akce budou také zaměřené na víno, které si zahrada sama pěstuje na vinici sv. Kláry a rovnou i zpracovává. V souvislosti s tím doufám, že se letos konečně podaří uspořádat zase vinobraní, které je v plánu na září.

Poslední ročník vašeho vína byl velmi suchý. Jak to vypadá letos?

Každý rok je to různě. Ročníky 2018 a 2019 byly velmi sladké, následně se to úplně zlomilo, přišly roky, kdy více pršelo a bylo chladněji a vína byla velmi suchá. Letošní vína by měla být už o něco sladší a nabídka by díky různorodosti zdejších odrůd měla být pestřejší.

Věřím, že letošek promění tvář zahrady na mnoho a mnoho let. Bohumil Černý ředitel Botanické zahrady Praha

Během pandemie jste například přednášky přesunuli do online prostředí. Plánujete v tom pokračovat i nadále?

Online přednášky byly v době pandemie velmi navštěvované, a tak nevylučuji, že v nějakém omezeném režimu zůstanou. Ale na druhou stranu je pro nás nesmírně důležitý kontakt člověka s rostlinami. Je nutné je prozkoumat všemi smysly, vidět barvy, cítit vůně.

Do zahrady přišlo loni 315 tisíc návštěvníků, je to velký propad oproti předpandemickým letům?

Bezesporu byl loňský ročník úspěšnější než rok 2020, protože návštěvnost vzrostla o 120 tisíc návštěvníků. Nicméně nás covid poslal zpět do roku 2016, kdy byla návštěvnost podobná. Nezbývá než poděkovat všem návštěvníkům za neutuchající zájem, a že tu zahradu dokázali podpořit v době všech omezení, která v loňském jarním období byla.

Myslíte si, že se letos vrátíte na předpandemická čísla z hlediska návštěvnosti?

Minimálně v to doufáme. A věříme, že se lidé nenechají odradit ani drobnými omezeními spojenými se stavebními pracemi v zahradě.

Co nového se v loňském roce podařilo vybudovat a už v této sezoně slouží návštěvníkům?

Pod skleníkem Fata Morgana je nová budova, která je jednak vstupem do zahrady a jednak restaurací, a nad restaurací se nachází parkově upravené terasy. Zároveň vzniklo pár nových drobnějších expozic, ať už se to týká sbírky různých kultivarů, trav nebo trvalek severoamerických prérií.

Letošní akce a výstavy Orchideje šesti světadílů (4.–20. března)

Motýli, zaostřeno na detail (7. dubna – 22. května)

Výstava bonsají a japonské dny (9.–19. června)

Vinobraní na vinici sv. Kláry (17.–18. září)

Dýně – výstava dýňových aranžmá (14.–30. října)

V zahradě se má začít stavět most. Kudy povede, kdy bude hotový a proč je vůbec potřeba?

Botanická zahrada se dlouhodobě potýká s problémem, že je rozdělena na dva areály, a to na areál skleníku Fata Morgana a venkovních expozic. Takže návštěvníci, kteří šli do skleníku a následně si chtěli projít venkovní expozici, museli celou zahradu zdlouhavě obcházet přes obytnou zástavbu. Projekt mostu byl plánován už před 15 lety, nicméně až v posledních letech se podařilo vyřešit spory o pozemky a mohli jsme začít plnohodnotně projektovat.

Práce na přemostění historického úvozu začaly letos v lednu, a pokud budou stavební podmínky příznivé, podaří se nám stavbu dokončit ke konci roku. Spolu s přemostěním vznikne i nová expozice představující evoluci rostlin, která nabídne vhled do historie existence rostlin na Zemi od těch nejstarších, jako jsou různé řasy a přesličky, až po tu rozkvetlou krásu, již můžeme nyní vidět kolem sebe.

Jaké další stavební projekty vás v letošním roce čekají?

V současné době probíhá rekonstrukce ve Vinotéce sv. Kláry, kde vznikne nové technické a sociální zázemí. Navíc budova jako taková už potřebovala celkovou revitalizaci po mnoha letech fungování. Jedná se o velmi citlivou rekonstrukci pocházející z pera profesora Ladislava Lábuse, který se dlouhodobě zabývá propojením moderní architektury s historickými objekty.

Krátkodobě kvůli tomu bude v těchto místech omezena průchodnost areálu. Zcela nový prostor s úchvatným výhledem na vinici, ale i na celou Prahu by měl taktéž být přístupný do konce roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. V Ornamentální zahradě se připravuje náš největší stavební projekt, a to je stavba výstavního pavilonu, která probíhá už od května loňského roku.

Doufáme, že i zde se nám podaří vše dokončit ještě letos. Nacházet se zde bude nejen zázemí pro zaměstnance, ale bude tam i místo, kde budeme pořádat kryté výstavy, akce, workshopy, přednášky. Pavilon se podle mě stane jedním z ústředních bodů celé zahrady.

Soudě podle všech vašich plánů to vypadá, že zahradu čeká razantní proměna.

Myslím si, že letošní rok bude z hlediska stavebních projektů opravdu významný. Věřím, že letošek promění tvář zahrady na mnoho a mnoho let.