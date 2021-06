Z bezpečnostního boxu zmizely miliony. Podle soudu kradl šéf Centra zlatníků

Páteční jednání začalo kuriózně. Urbanův obhájce Eduard Bruna soudu oznámil, že se klient chce k věci ještě vyjádřit, ale včera byl na očkování proti covidu, není mu dobře a nemůže mluvit. Zároveň trval na tom, aby hlavní líčení pokračovalo s tím, že obžalovaný muž je schopen se ho plnohodnotně účastnit.



Pouze kvůli doplnění zlatníkovy výpovědi žádal o odročení na další termín. Soud to vyhodnotil jako zdržovací taktiku a obhajobě nevyhověl. Dokončil dokazování, vyslechl závěrečné řeči a vyhlásil rozsudek.



Zakladatel a bývalý ředitel společnosti Centrum zlatníků Praha Michal Urban dostal za krádež vloupáním do bezpečnostní schránky manželů, kterým box k úschově cenností sám pronajal, čtyři a půl roku vězení.



Podnikatel vedl několik let firmu, která v Haštalské ulici v centru Prahy pronajímala prostory dalším obchodníkům s drahými kovy. V sídle společnosti zřídil také místnost s bezpečnostními schránkami.

Jeden z boxů pronajal v roce 2016 movitým manželům, kterým současně prodal investiční zlato. Ti si pak sami do schránky uložili ještě svoje dlouholeté úspory – balíčky bankovek v korunách i eurech.



V polovině září 2018 známý zlatník Urban zmizel. Dopoledne odešel z firmy do banky a pak se po něm slehla zem. Policie po něm vyhlásila pátrání. V té době už dlužil značné peníze.



Na konci října 2018 přišel do Centra zlatníků manželský pár svou schránku zkontrolovat. K jejich údivu nešla otevřít. Přivolaný zámečník pojal podezření, že u ní někdo vyměnil zámek. Proto ji navrtal tak, aby případný důkaz nepoškodil. Expertíza jeho domněnku potvrdila.

Když manželé navrtanou schránku otevřeli, byli v šoku. Peníze i zlato bylo pryč. Zůstaly jen prázdné krabičky, a také obálky či fólie, do kterých ukládali hotovost.

Sahal, na co neměl

Ty se nakonec staly klíčovým důkazem, který podle soudu zlatníka jako zloděje usvědčuje. Zanechal tam totiž svoje otisky prstů.

Pokud by byly jen na krabičkách od zlata, nebyl by to až takový problém, protože klientům zlato prodal. Jenže Urban zanechal otisky i na obalech od peněz, se kterými do styku přijít nemohl.

Co měli manželé uloženo ve schránce? 7,4 milionu Kč v hotovosti

25 tisíc euro



zlato ve formě slitků o celkové hmotnosti 1,0421 kg (4x 100g, 6x 50 g a 11x trojská unce – v celkové hodnotě 37,5 tisíc euro) zdroj: rozsudek



„Byly nalezeny na papírové obálce, ve které měli (manželé) uložené peníze, a také na těch strečových fóliích. Tento důkaz je pro nás zásadní, protože jednoznačně prokazuje, že pan obžalovaný měl tyto předměty v rukou,“ vysvětlila předsedkyně senátu Zuzana Zápalková.

Urban byl s manželským párem v místnosti s boxy jen jednou, když jim prostor před pronajmutím schránky ukazoval. Pak už tam byla dvojice pokaždé sama.



Podle soudu se ředitel při krádeži dostal do místnosti se schránkami poté, co vyťukal bezpečnostní kód své kolegyně, který jako šéf firmy znal. Bylo to v době, kdy byla žena mimo Prahu.



Kriminalisté zjišťovali, kde se podle mobilního telefonu v inkriminovaný čas pohyboval Urban, a zjistili, že poblíž místa činu.



S vyvrtáním zámku u vyloupené schránky a jeho výměnou za nový, tak aby box vypadal neporušeně, mu podle soudu mohl pomáhat nějaký zámečník.



Policie našla pohřešovaného Urbana začátkem listopadu 2018, asi sedm týdnů po jeho zmizení.



Motivem krádeže byly podle soudu podnikatelovy vysoké dluhy. Zlatník je v současné době stíhán v jiném řízení za podvod a zpronevěru. Obchodním partnerům má dlužit asi 100 milionů korun.

Okradení jsou věrohodní, míní soud

Obhájce Bruna žádal u soudu klientovo zproštění. Skutek se podle něj nestal tak, jak ho líčí obžaloba, nebo ho mohl spáchat někdo jiný. Zabezpečení schránek v Centru zlatníků bylo totiž podle některých svědků naprosto tristní.



Advokát také zpochybňoval, že poškození klienti mohli mít ve schránce tolik peněz, když věděli, že její obsah je u společnosti pojištěn maximálně na milion korun.



Soud však výpovědi manželů vyhodnotil jako věrohodné. Ihned po odhalení krádeže byli podrobně vyslechnuti policií a neměli možnost se domlouvat. Také ve všem dalším, co uváděli, a co bylo možné ověřit i jinak, mluvili podle soudu pravdu.



„Jejich výpovědi jsou naprosto konzistentní, neobsahují žádné nepřesnosti, žádné rozpory. Nevypovídali jen o těch penězích, ale také o nákupu zlata, o dalších jednáních. Byla zajištěna jejich e-mailová komunikace a různé pokladní lístky. I tyto detaily jsou v naprostém souladu s tím, co tito manželé od začátku vždy říkali,“ uvedla soudkyně.



Za krádež vloupáním se škodou devět milionů korun, hrozilo Urbanovi od dvou do osmi let vězení. Soud nakonec dospěl k závěru, že odpovídajícím trestem bude 4,5 roku ve věznici s ostrahou. Muž také musí manželům nahradit způsobenou škodu.



„Klient není schopen se vyjádřit. To bych poprosil, aby se tam zaprotokolovalo,“ řekl advokát Bruna poté, co soudkyně poučila strany o možnosti podat si odvolání. Žalobkyně si vzala lhůtu na rozmyšlenou.