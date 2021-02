Bezdomovci musí opustit úkryty ve Vokovicích, radnice nařídila úklid pozemku

V zarostlé oblasti s pozůstatky po budovách a sklenících si našla útočiště asi dvacítka bezdomovců, kteří tu žijí už řadu let. Zejména v létě se dostávají do konfliktu s místními, ale to se od konce února změní.

Podle radnice Prahy 6 majitel pozemek dlouhodobě zanedbává a kvůli zchátralým stavbám začíná být nebezpečný. Na konci roku proto nařídila městská část majiteli pozemek vyklidit.

Rozhodnutí veřejně kritizovala ochránkyně zvířat Jolanda Pokorná z Pražského spolku ochránců zvířat, která za bezdomovci dochází několik let a pomáhá nejen jim, ale i nejméně dvacítce kočkám, které tu s bezdomovci žije.

„Pro vyklizení pozemku teď nejsou pro bezdomovce vhodné klimatické podmínky. Ideální by bylo počkat s demolicí na jarní měsíce. Navíc teď ani nestihnu odchytit všechny kočky a najít jim domov,“ uvedla Pokorná s tím, že majitel chtěl původně pozemek vyklidit co nejdříve.



Majitel společnosti Oakdale v úterý dopoledne přišel na místo a Pokorné slíbil, že demolice nezačne dříve, než v příští pondělí. Do té doby musí svá přístřeší opustit i lidé, kteří tu žijí.

Radnice jejich situaci řešila přes své terénní pracovníky z odboru sociálních věcí, kteří jim nabídli na základě spolupráce s neziskovými organizacemi nabídli náhradní ubytování na ubytovně, nebo v azylovém domě.

„Z dvaceti osob asi polovina z nich přijala náhradní ubytování. V druhé polovině jsou převážně lidé závislí na alkoholu a drogách, kterým život venku vyhovuje a náhradní ubytování odmítli. Našimi sociálními pracovníky jim byla navržena náhradní lokalita a poskytli jsme jim alespoň teplé oblečení, spacáky, či stany,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Oblast, kam by se část bezdomovců měla přemístit, nechtěl komentovat. Podle informací iDNES.cz se zřejmě přesunou k břevnovskému hřbitovu.