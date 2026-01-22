Protest taxikářů. Kupovat elektroauta za miliony je ekonomická sebevražda, říkají

Organizátor protestu a taxikář Petr Marek se domnívá, že vyhláška ohrozí živnostníky. „Investice do drahých aut za miliony, kde baterie při rychlonabíjení odejde po 150 tisících kilometrech, je ekonomická sebevražda,“ napsal Marek.
Upozorňuje, že změna by dopadla také na kurýry rozvážející jídlo. „Ti mají často starší auta a nemají na to, aby si kupovali elektromobily za miliony, když vydělávají třeba jen 100 nebo 200 korun za hodinu práce,“ uvedl taxikář.
Myslí si, že z vyhlášky budou profitovat velké taxi společnosti Bolt a Uber. „Z celého návrhu je cítit pachuť toho, že tato vyhláška nebyla psána pro zlepšení služby nebo pro řidiče, ale pro úzkou skupinu vyvolených, kteří chtějí trh ovládnout a nás z něj vytlačit,“ tvrdí Marek.
Praha zvažuje revoluci v taxi dopravě. Auta by podle návrhu musela být bezemisní
Mezistupněm v přechodu na auta bez spalovacího motoru je rok 2027, odkdy by auta měla splňovat emisní normu Euro 6d. Čili neměla by být vyrobená později než v roce 2021.
Zpřísňování emisních norem je jeden z důvodů zavedení opatření. Od začátku začne platit Euro 7. Nedodržování nařízení by pro Prahu mohlo znamenat omezení evropských dotací na dopravu.
„U vozidel taxislužby registrovaných v hlavním městě Praze se v roce 2017 prakticky zastavila obnova vozového parku. Průměrné stáří vozů taxi se od té doby zvyšuje. Dosahuje 10 let. Pro srovnání: v roce 2017 bylo průměrné stáří vozidel taxislužby 4 roky. Zhoršují se navíc emisní charakteristiky vozů taxislužby. Vozů s Euro 4 a 5 přibývá od roku 2020 rychleji než vozů s Euro 6,“ píše se v odůvodnění změny vyhlášky.
Průměrný řidič ujede denně 33 kilometrů, taxikář až 300. Taxíky mají tím pádem větší vliv na kvalitu ovzduší, která je podle měření horší než v Ostravě. Po metropoli jezdí 17 tisíc vozidel taxislužby, které jsou v průměru staré 10 let.
Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta
Změny vozového parku by čekaly nejen živnostníky, ale i velké provozovatele taxi služeb, jestliže budou chtít dál po metropoli jezdit. Například za Uber jezdí auta stará průměrně osm let.
„Registrovaná na naši platformu nemohou být vozidla starší 20 let. Kromě toho sledujeme také veškerou zpětnou vazbu od cestujících a v případě stížností můžeme vozidlo z platformy vyřadit. Stáří většiny vozidel je však mnohem nižší, pod osm let,“ sděluje Jan Huk, PR manažer společnosti Bolt.
Pokud nařízení začne platit od srpna příštího roku, dotkne se i části vozidel Bolt v kategorii Premium, kde mohou být auta stará maximálně pět let. Po zavedení vyhlášky budou i některé z těchto vozů příliš staré.
Přechod na bezemisní auta má usnadnit 1 500 nových nabíječek v ulicích, jejichž vybudování radní posvětili. Do roku 2028 by měla infrastruktura být schopná obsloužit až 84 tisíc elektroaut.