Při strkanici bezdomovců spadl jeden do Vltavy, kumpáni bezvládné tělo ignorovali

Oznámení o konfliktu osob bez domova, při které jeden muž spadl do řeky, dostali strážníci 13. března krátce před šestou hodinou odpoledne. Potyčku zahlédl člověk na druhé straně řeky.

Oba aktéři byli silně pod vlivem alkoholu. Rozhádali se a první toho druhého povalil na zem. Ten se pak skutálel po betonovém srázu až do řeky.

Když na místo dorazili strážníci, pod provizorními přístřešky na břehu se pohybovali čtyři muži, žena a pes. Zraněný muž ležel pod srázem na římse u řeky a ostatní si ho nevšímali.

Strážníci k němu po srázu slezli a zjistili, že má mokré oblečení a tržnou ránu na čele. Byl podnapilý, dýchal, ale nekomunikoval. Přivolali proto záchrannou službu a hasiče, aby ho vynesli nahoru po srázu a tržné rány ošetřili.

Snažili se také zjistit, co se na místě odehrálo. Jeden muž sice přiznal, že dotyčného nemá rád a nejraději by ho utopil, ale do vody ho neshodil. Jiný začal na hlídku slovně útočit a vyhrožovat jí.

„Já mám nastříleno přes 470 hodin,“ křičel třeba. Po opakovaném dotazu, proč neposkytl on ani nikdo jiný první pomoc, své chování otočil a za urážky se omluvil.

Jasno do případu vnesla až přítomná žena, když jednoho z mužů označila za útočníka. „Na místo přijeli pracovníci státní policie, kteří podezřelého převezli do protialkoholní stanice, ze které pak odešel na svobodu. Policie pak podala podnět na přestupek proti občanskému soužití,“ dodal její mluvčí Jan Rybanský.