V Petrovicích uhořel muž v odstaveném autě, sloužilo jako příbytek bezdomovců

  13:22,  aktualizováno  13:22
Kriminalisté řeší od čtvrteční noci smrt muže, pravděpodobně bezdomovce, který uhořel v odstaveném voze na Parkovišti Gaussova v pražských Petrovicích. Totožnost zemřelého není v tuto chvíli známá. Přesné okolnosti smrti odhalí nařízená pitva.

„Oznámení na linku 158 jsme přijali kolem půl jedné v noci. Na místo jsme dorazili společně s hasiči. Poté, co byl požár uhašen, jsme v autě nalezli tělo muže bez známek života,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

V Praze v Petrovicích byl v autě nalezen mrtvý muž. Pravděpodobně se jednalo o člověka bez domova. (8. ledna 2026)
Muž se podle prvního šetření nadýchal zplodin z hoření. Policie v tomto případě vyloučila cizí zavinění. Více však napoví nařízená soudní pitva.

Podle Rybanského nebyl automobil pojízdný, chyběla mu baterie. Sloužil jako příbytek pro lidi bez domova. Zda se skutečně jednalo o bezdomovce, nemůže mluvčí v tuto chvíli s jistotou ani potvrdit ani vyvrátit. Po totožnosti zemřelého nyní policisté pátrají.

„Událost jsme zadokumentovali a budeme zjišťovat, za jakých okolností osoba zemřela,“ dodal mluvčí.

