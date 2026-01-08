V Petrovicích uhořel muž v odstaveném autě, sloužilo jako příbytek bezdomovců

„Oznámení na linku 158 jsme přijali kolem půl jedné v noci. Na místo jsme dorazili společně s hasiči. Poté, co byl požár uhašen, jsme v autě nalezli tělo muže bez známek života,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.
Muž se podle prvního šetření nadýchal zplodin z hoření. Policie v tomto případě vyloučila cizí zavinění. Více však napoví nařízená soudní pitva.
Podle Rybanského nebyl automobil pojízdný, chyběla mu baterie. Sloužil jako příbytek pro lidi bez domova. Zda se skutečně jednalo o bezdomovce, nemůže mluvčí v tuto chvíli s jistotou ani potvrdit ani vyvrátit. Po totožnosti zemřelého nyní policisté pátrají.
„Událost jsme zadokumentovali a budeme zjišťovat, za jakých okolností osoba zemřela,“ dodal mluvčí.
