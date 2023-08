Beroun má dostatečnou kapacitu základních škol, potvrdila demografická studie

Otázka kapacit berounských základních škol zaměstnává berounské politiky minimálně od začátku roku. Opozice tvrdila, že místa pro děti ve školách chybí. Podle výpočtu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budou kapacity dostatečné minimálně do roku 2033. Výpočet města zohledňuje i žáky z okolních obcí pro období, než bude v sousedním Hýskově dokončena nová základní škola, do které budou docházet děti z okolních obcí. Podle vedení města opozice pouze šíří paniku bez konstruktivního dialogu, žádá po ní vysvětlení jejího přístupu.

Podle dostupných dat bude v nadcházejícím školním roce 2023/2024 v berounských školách přebývat 194 volných míst. Více než 100 volných míst pak bude i v dalším školním roce 2024/2025. Studie UK přitom počítá i s přijímáním žáků z okolních obcí, které mají s městem Beroun uzavřenou smlouvu o umísťování dětí do škol. Pro školní roky 2025 až 2033 pak Beroun už počítá pouze s dětmi, které mají trvalé bydliště v Berouně. Pro děti z okolních obcí totiž vznikne nová škola v sousedním Hýskově.

„S tím, že máme povinnost zajistit místa ve školách pro berounské děti počítáme a vždy jsme se to snažili všem, včetně opozice, vysvětlit. Pro berounské děti bude v berounských základních školách místa dost,“ řekl Dušan Tomčo, místostarosta Berouna. Dodal, že pokud sousední obce nemají dlouhodobě vyřešené kapacity škol pro své děti, musí buďto postavit školu, nebo přispět do městského rozpočtu Berouna. Dle místostarosty jsou totiž s každým žákem spojeny náklady, které musí být někým zaplaceny.

„K uzavření smluv byly okolní obce v podstatě donuceny a platba 32 000 Kč za žáka jim místo v berounských školách nijak negarantuje. Obce sice budou platit jen za umístěné děti, ale pan místostarosta Tomčo přímo na zastupitelstvu potvrdil, že znovu může dojít k losování o zbylá místa. Podobné praktiky považujeme za neetické, zvláště pokud se jedná o jedenáctileté děti. Je dobře, že samotné obce chtějí také situaci řešit a již ji řeší (Hýskov, Chyňava a Nižbor již připravují svazkovou školu). Ale jestliže za rok nebo dva oznámíme stop stav pro okolní obce, rozjede se školská turistika, proti níž zatím město nemá vůbec žádné nástroje,“ uvedlo opoziční hnutí Beroun sobě letos v březnu.

„Upřímně nechápu novou hysterii našich opozičních zastupitelů, kteří nejprve radili okolním obcím, aby s námi neuzavíraly smlouvy o umístění dětí, a teď hořekují, že nám v Berouně bude bujet školská turistika,“ řekl Tomčo. Smlouvy s obcemi byly nakonec uzavřeny a dle místostarosty mají jasný důvod.

„Přece nemůžeme z peněz Berouňáků hradit vzdělání dětí, které nejsou z Berouna. Rád bych konečně slyšel argument naší opozice, kterým chtějí jejich voličům vysvětlit, že z kapes všech lidí žijících v Berouně by mělo být placeno vzdělání dětí z okolních obcí. To je naprostý nesmysl a opět se ukázalo, že opozice překroutí naprosto cokoliv v laciné snaze získat politické body,“ řekl Tomčo.

Vedení města nechalo zpracovat novou demografickou studii. Ta byla dokončena začátkem srpna a následně byla využita k porovnání se vstupními daty z původní demografické studie.

Zástupci berounské radnice došli koncem května ke shodě i s radním pro školství Středočeského kraje Milanem Váchou, že by se měla kapacita škol opravdu vypočítávat na základě demografických studií. Podle informací z jednání si i kraj nechá vypracovat vlastní studii pro své potřeby právě od Přírodovědecké fakultu Univerzity Karlovy.

Nová základka pro děti z okolních obcí

Pro děti z okolních obcí vznikne nová škola, která se bude stavět v Hýskově a má být dokončena do dvou let právě z důvodu, aby do ní mohly docházet děti z okolí již ve školním roce 2025/2026. „Školu plánujeme společně s obcí Nižbor a obcí Chyňava a vede nás k tomu právě zákonná povinnost zajištění docházky dětí,“ sdělila dříve Veronika Šmolcnopová, starostka Hýskova. Podle ní Hýskov v současné době zpracovává demografickou studii, ze které vzejde potřeba kapacity 2. stupně. Aktuálně totiž Hýskov zajišťuje jen základní školu 1. stupně. Do 2. stupně ale žáci z Hýskova přestupují do berounských škol.

„Stavbu nové školy v Hýskově vítáme a jsme rádi, že zajištění základního vzdělání pro děti z okolních obcí nebude už jen čistě na Berounu. Vybudováním této nové školy se v Berouně do dvou let uvolní další kapacita míst základních škol. Doufám, že toto řešení bude konečně dotaženo do konce,“ okomentoval Tomčo.