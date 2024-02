Oprava Barrandovského mostu skončí už letos v létě, silničáři sloučí dvě etapy

7:00, aktualizováno 9:18

Silničáři provedou třetí a čtvrtou etapu Barrandovského mostu v Praze už během letošního roku. Opravovat se od 11. března bude severní most ve směru z Braníku na Smíchov. Rekonstrukce by měla skončit do konce letních prázdnin. Na tiskové konferenci to sdělili místopředseda představenstva Technické správy komunikací (TSK) Josef Richtr a náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).