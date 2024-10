VIDEO: Pokládá se vysokopevnostní beton, oprava Barrandovského mostu finišuje

„Víceméně jdeme do finále, ještě nás čeká asfalt a pak by měla být de facto práce na mostu hotová,“ řekl dnes přímo na mostě novinářům náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Jsme teď svědky betonáže UHPC betonu, což je ta vyrovnávající staticky spřahující vrstva, která je klíčová k tomu, abychom mohli ten most dokončit. Ta konzole, na které teď stojíme, byla ve velmi špatném technickém stavu a my jsme museli využít UHPC a jeho úžasných vlastností k tomu, abychom ten most zachránili,“ vysvětlil náměstek ředitele TSK Josef Richter.

Podle Richtera je prozatím hotovo šest z deseti částí mostu. Během dnešního dopoledne pokládali dělníci sedmou část. „V závěsu za pokládkou betonu probíhá betonáž říms, které jsou klíčové pro most, protože drží zádržný systém,“ dodal.

Nejnáročnější technické části však pracovníky teprve čekají. „Spojovací postřik mezi UHPC betonem a litým asfaltem a následně pokládka asfaltobetonu, což je ten asfalt, po kterém pak jezdí auta,“ popsal poslední části prací Richter.

Most přijde Prahu dvakrát tak draho

Oprava Barrandovského mostu se městu prodraží. Místo původních 594,5 milionu bude stát zhruba 1,14 miliardy korun. Důvodem navýšení sumy je velmi špatný stav původní konstrukce, inflace a také použití modernějších technologií.

Při započtení nulté fáze prací, kdy se mimo jiné opravovaly i pilíře, páté fáze, v níž TSK sanuje povrchy, a zaplacení správce stavby se pak náklady vyšplhají až na hodnotu 1,31 miliardy korun.

Peníze na opravy jdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury ( SFDI). Prostředky, které jsou potřeba navíc kvůli zvýšeným nákladům, se uvolní i z projektů, jež se v tuto chvíli nestihly uskutečnit, nebo jsou odloženy kvůli kolizi právě s opravou Barrandovského mostu. Na opravy přispěje také hlavní město Praha.