Hmyz, plísně a nepořádek. Pražská kavárna měla zákaz připravovat jídlo

Kontroloři si na provozovnu pražského Bakeshopu posvítili 31. července. Ve výrobních prostorách našli hmyzí škůdce a „výrazně zanedbaný úklid“, který se mimo jiné projevil i plísní v chladicím zařízení nebo nečistotami na podlaze. Zaměstnanci kavárny navíc podle zprávy zveřejněné na webu inspekce nezajišťovali odvoz potravinářského odpadu. Výrobní prostory jsou podle inspektorů nevyhovující kvůli riziku kontaminace potravin.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (#SZPI) provedla úřední kontrolu ve výrobní provozovně Bakeshop, Kozí 918/1, Praha. Naši inspektoři ve výrobních prostorách zjistili výskyt hmyzích škůdců a výrazně zanedbaný úklid včetně plísní v chladicím zařízení. S ohledem na nepřijatelnou hygienickou situaci jsme kontrolované osobě uložili částečný zákaz vztahující se na užívání prostor přípravy teplé a studené kuchyně a výroby pekařských a cukrářských výrobků. Zákaz jsme uvolnili na základě výsledku opakované kontroly ze dne 1. 8. 2024.



Inspektoři SZPI ve výrobních prostorách zjistili výskyt živých i mrtvých hmyzích škůdců a výrazně zanedbaný úklid včetně znečištěných podlah a zařízení. V čistotě nebyla udržována ani chladicí zařízení, ve kterých se nacházela plíseň. Kontrolovaná osoba dále nezajistila odvod potravinářského odpadu, takže docházelo k jeho hromadění v provozovně.



Shledali tak, že je hygiena v kavárně nepřijatelná. „Kontrolované osobě jsme uložili částečný zákaz vztahující se na užívání prostor přípravy teplé a studené kuchyně a výroby pekařských a cukrářských výrobků,“ napsala SZPI na sociálních sítích.

Provozovnu jako celek neuzavřeli. Den nato uvolnili na základě výsledku opakované kontroly i zákaz týkající se výroby.

Zpráva inspekce některé zákazníky šokovala. Kavárna a bistro v Kozí ulici se totiž těší velké oblibě, což potvrzují i internetové recenze. „Tak to mi vyrazilo dech. Můj velmi oblíbený podnik, tohle bych od nich tedy nikdy nečekala,“ napsala jedna ze zákaznic pod instagramový příspěvek SZPI. „Už dlouho to tam bylo celé takové ušmudlané. Ještěže jsme si tam dávali jen kafe do kelímku,“ přidala další.