Po srážce dvou osobáků a náklaďáku u Kolína zemřel řidič, silnice je zavřená

Nehoda se stala ráno v 9:15. „Řidič osobního vozu Škoda Octavia přejel z neznámého důvodu do protisměru, kde narazil do nákladního vozidla. Vlivem tohoto nárazu nákladní vůz vybočil do protisměru a srazil se s dalším osobním autem Škoda Fabia. Na místě je bohužel hlášeno úmrtí řidiče,“ popsala nehodu Richterová.

To potvrdila pro server iDNES.cz i tisková mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

„Bohužel jeden pacient utrpěl natolik těžká zranění, že na místě zemřel. Druhá pacientka utrpěla těžká poranění hrudníku, lékař ji musel zaintubovat, napojit na umělou plicní ventilaci. Následně byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice,“ uvedla Nováková s tím, že třetího pacienta s lehkým zraněním záchranka převezla po ošetření do nedaleké kolínské nemocnice.

Podle krajské policejní mluvčí Michaely Richterové bude silnice uzavřena v obou směrech. Objízdná trasa je vedena přes centrum Kolína.