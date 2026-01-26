Poplach na velkém pražském terminálu. K podezřelému zavazadlu vyjel i pyrotechnik

„Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika,“ informovala před polednem o zásahu policie na síti X.
Policisté na místě spolupracovali s dispečery dopravního podniku.
„Linka metra B končí o stanici dříve, tedy ve stanici Stodůlky,“ uvedl během uzavření dopravní podnik na svých stránkách. Zličínem soupravy pouze projížděly do depa. Stejné omezení platilo i pro autobusy, kdy šestnáct linek bylo odkloněno do Stodůlek.
Okolo 13. hodiny mohl být provoz autobusů MHD i metra opět plně obnoven.
„Pyrotechnik odložené zavazadlo prověřil, nenacházelo se v něm nic nebezpečného a opatření jsme ukončili,“ informova