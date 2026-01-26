Poplach na velkém pražském terminálu. K podezřelému zavazadlu vyjel i pyrotechnik

  12:20,  aktualizováno  13:32
Policie dnes uzavřela dopravní terminál na pražském Zličíně kvůli kontrole odloženého zavazadla. Provoz byl po dobu uzavření místa výrazně omezený. Autobusy MHD byly odkloněny do zastávky Stodůlky, kde končilo s dopravou cestujících také metro. Ve 13. hodin byl provoz opět plně obnoven, informoval dopravní podnik.

„Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika,“ informovala před polednem o zásahu policie na síti X.

Policisté na místě spolupracovali s dispečery dopravního podniku.

„Linka metra B končí o stanici dříve, tedy ve stanici Stodůlky,“ uvedl během uzavření dopravní podnik na svých stránkách. Zličínem soupravy pouze projížděly do depa. Stejné omezení platilo i pro autobusy, kdy šestnáct linek bylo odkloněno do Stodůlek.

Okolo 13. hodiny mohl být provoz autobusů MHD i metra opět plně obnoven.

„Pyrotechnik odložené zavazadlo prověřil, nenacházelo se v něm nic nebezpečného a opatření jsme ukončili,“ informova

Autor: