Povinné mačkání tlačítka. Všechny pražské zastávky autobusů mají být na znamení

„Přináší to s sebou to, že člověk musí před zastávkou zmáčknout tlačítko, ale to teď stejně už musí. Bez toho se mu dveře neotevřou,“ řekl portálu iDNES.cz mluvčí PID Filip Drápal. O změně ale teprve musí rozhodnout vedení Prahy a Středočeského kraje.

„Zatím není rozhodnuto o tom, kdy se to nasadí celoplošně. Je to ve fázi příprav a návrhu. Je to dlouhodobý cíl,“ řekl Drápal.

Kdy se o zavedení změny bude rozhodovat, podle něj zatím není jasné. „Během letošního roku by to už mohlo platit, ale závisí to na rozhodnutí vedení Prahy a Středočeského kraje,“ uvedl.

Mezi výhody opatření mluvčí PID řadí zrychlení provozu, ekologický přínos i pohodlnější cestování. Každé zastavení a rozjezd s sebou přináší nekomfort pro cestující. Autobusy by nezastavovaly na zastávkách, kde nikdo nenastupuje ani nevystupuje.

Zároveň systém přispěje k zpřehlednění. Všechny zastávky budou fungovat ve stejném režimu. „Negativní reakce pramení z toho, že část zastávek je na znamení, část je stálá. Lidé někdy spoléhají na to, že autobus zastaví, ale ono se to tak nemusí stát,“ vysvětlil Drápal.

PID @PIDoficialni @iamcais @mhumpolec Právě že při tak velkém podílu zastávek na znamení už nemá smysl ty druhy zastávek odlišovat. Funguje to tak naprosto běžně v mnoha i velkých světových městech. Nedávno to třeba bez problémů zavedli i v Bratislavě. oblíbit odpovědět

O tom, že všechny autobusové zastávky budou na znamení, se mluvilo už před pěti lety, ale k zavedení nedošlo. Tehdy si organizace Ropid od změny slibovala roční úsporu až pět milionů korun. Každé zastavení a rozjezd autobusu podle jejího tehdejšího vyjádření vyjde na jednu korunu.

„Narazilo to na to, že v té době jezdil v Praze velký počet autobusů, které měly tlačítek docela málo. Nebylo to úplně komfortní. Nicméně starší autobusy typu Citybus už jsou vyřazeny a všechny autobusy, které jezdí, mají tlačítek výrazně více. Máme zakotveno ve standardech, že tlačítka musí být dostupná z každé řady sedaček, aby ho cestující mohl zmáčknout, když sedí,“ vysvětil Drápal.

Zároveň fungovaly systémy dva - v Praze a Středočeském kraji, ale nyní systém PID pokrývá celé území Středočeského kraje. Podle Drápala doba ke změně nyní nazrála.

PID na svých stránkách odpovídá na otázky veřejnosti ohledně změny. Například na výtku, že už nebude možné dobíhat autobus, odpovídá, „že základní poučkou v rámci BESIP bývá, že autobus se nedobíhá, na autobus se čeká“.

Obavy, že akustické hlášení nebude v souladu se skutečnou polohou autobusu, mírní tvrzením, že kromě nejstarších vozidel už hlášení automaticky řídí GPS, nikoli řidič.

Nesouhlasí také s tím, že by řidič cestujícího na zastávce ve tmě nebo za nepříznivého počasí nemusel vidět. Podle PID jsou všechny zastávky dostatečně osvětlené.

Opatření by se týkalo 2 342 pražských zastávek, z nichž je 1 384 na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají.

Podobný systém funguje od loňska například v Bratislavě. Autobusy tam staví už pouze na znamení. Podle Drápala s nimi žádné problémy zatím nebyly.