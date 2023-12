Šance na přežití pro medvíďata. Budoucí expozice Arktida zlepší život zvířat

Zahrada proto plánuje vybudovat novou expozici s názvem Arktida. „Není to tak, že bychom stavěli pavilon pro jednoho medvěda. Ve chvíli, kdy budeme mít nové chovatelské zařízení, tak zcela nepochybně dostaneme nová zvířata perspektivní pro chov,“ podotýká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Pražští radní před nedávnem v souvislosti s inflací a zdražením stavebních prací a materiálů schválili dodatečné financování pro tento projekt, na který je tak momentálně vyčleněno 1,2 miliardy korun.

„Částka je v tuto chvíli pouze odhad založený na cenách z tohoto léta. Stavebníka budeme teprve soutěžit. Navíc se zdá, že se ceny nyní docela usadily, a my předpokládáme, že by se nám to mohlo podařit vysoutěžit levněji,“ koriguje Bobek.

Dodává, že stavby v zoologických zahradách jsou drahé kvůli svojí atypičnosti a nárokům na technologie. I v jiných evropských metropolích prý vznikají expozice, které svou cenou Arktidu přesahují.

Horko a žádný klid pro samice

Jedním z hlavních problému stávající expozice je, že se nachází na svahu, který je orientovaný na jihovýchod. Zejména v letních měsících se tak prostory významně přehřívají. Dalšími nedostatky jsou podle kurátora savců zoo Pavla Brandla také nedostatečná velikost prostorů a rovněž nevyhovující betonové povrchy.

Chybí i systém na čištění vody, kvůli čemuž se voda z obou bazénů musí jednou týdně vypustit do kanalizace a vyměnit za čistou. „Ročně takto musíme vylít zhruba 12 tisíc kubíků vody,“ sděluje Brandl.

Chov ledních medvědů v Zoo Praha První lední medvědice Nora dorazila do pražské zoo v roce 1933. Mezi návštěvníky byla velmi oblíbená, protože to bylo v době velkých polárních expedic. O pár let později se zahradě podařil výrazný úspěch také v rámci jejich chovu. Za války, kdy zoo vedl plukovník Jan Vlasák, odchoval on osobně se svou manželkou vůbec první medvídě v historii uměle. Význačnou „celebritou“ se stala například i medvědice Polárka, po níž je dodnes pojmenovaná značka zmrzliny, která ji má i ve svém logu. Letos v září bohužel uhynula samice Berta, a tak posledním obyvatelem expozice zůstává medvěd Tom.

Nynější medvědárium má však také problém, který snižuje šance narozených medvíďat na přežití. Jedná se totiž o jeden spojený objekt. „Medvědice rodí v naprostém tichu a samotě, skoro ve tmě a takto pak tráví tři měsíce s medvídětem v noře. Momentálně se nedá zabránit tomu, aby po celou dobu slyšela a cítila samce, takže ji výrazně frustruje strach o mládě, které by obyčejně zahubil,“ vysvětluje Brandl.

„Za celou historii chovu se podařilo odchovat pouhých sedm mláďat z více než 80 narozených,“ dodává.

Arktida by měla být po svém dokončení pro chov ledních medvědů ideální. Expozice totiž půjde rozdělit na sekci pro samce a samice, což umožní nerušený porod ve speciální noře i klid na péči o mláďata.

Nebude to však jen výběh, půjde o osm tisíc metrů čtverečních rozlehlý areál. „V Arktidě budou tři bazény pro medvědy spolu s řekou pro první krůčky medvíďat a další dva bazény pro tuleně,“ sděluje investiční náměstek Zoo Praha Lukáš Divoký. Díky nové technologii čištění, která zabere dvě podzemní podlaží pod bazény, navíc zoo ušetří obrovské množství vody.

Život pod vodou obou živočišných druhů – ledních medvědů a tuleňů – budou navíc moci sledovat i návštěvnicí. Část prostorů se totiž bude nacházet pod zemí přesně mezi jejich bazény. Tuleně bude možné pozorovat také z nového amfiteátru, kam se vejde 150 lidí.

„S tuleni plánujeme obdobný veterinární výcvik, jaký je nyní běžný u lachtanů,“ prozrazuje Divoký. S hledištěm bude také sousedit restaurace, která bude disponovat rozsáhlou terasou, odkud bude výhled na celou expozici.

Nová brána do zoo

Expozice Arktida má stát v severozápadním cípu zahrady, což výhledově bude velmi frekventované místo. Právě tudy totiž v budoucnu povede trasa MHD, která spojí Podbabu a Bohnice. Praha má momentálně plány jak na lanovku, která by u Zoo Praha měla mezistanici, tak tramvajovou trať, která by Vltavu překlenovala po mostě a do Bohnic vedla skrze tunel. „Do těchto míst chceme dávat ty velmi atraktivní expozice, abychom návštěvníky v budoucnu zaujali hned při vstupu,“ vysvětluje Bobek.

Zoo Praha nyní čeká na schválení rozpočtu města na příští rok. Pokud zastupitelé posvětí udělení peněz na stavbu, může se začít soutěžit zhotovitel. Nový domov by lední medvědi a tuleni mohli mít koncem dekády.