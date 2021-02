Ve škole na Proseku se děti testovaly ze slin. Test postoupily doma

„Rozhodli jsme se pro test v rodinách, protože ho považujeme za bezpečnější a komfortnější. Věříme, že právě tento způsob je nejvhodnější pro naše nejmenší. Díky domácímu testování zůstávají v bezpečí i pracovníci škol,“ řekl při středečním představení testů před Základní školou Litvínovská Tomáš Portlík (ODS), místostarosta Prahy 9.

Pracovníci magistrátu předvádějí test na covid-19 ze slin před základní školou Litvínovská na Proseku. (17. února 2021)



V úterý sady obdrželi rodiče prvňáků a druháků a rodiče dětí z Mateřské školy Veltruská. Testy obsahují nádobku na sliny, vlastní antigenní test a další nádobku pro případ pozitivního výsledku.



Každý rodič zadal výsledek prostřednictvím jedinečného kódu, který má každá odběrová sada, do speciální elektronické aplikace. Škola i iniciátoři testovací akce se tak během středy dozví, kolik dětí mělo test pozitivní.



Jak test funguje Do nádobky se slinami se namočí štěteček, který v nich poté 15 minut působí. Pokud se na testu objeví dvě čárky, tedy pozitivní výsledek, přijde na řadu druhá sada. V té je další nádobka na sliny, do které dítě plivne. Tu rodič donese v obálce spolu s osobními údaji dítěte na jedno z míst, kde firma GHS dělá PCR testy. Následně bude dítěti proveden PCR test ze slin. Výsledek testu rodiče zadají prostřednictvím jedinečného kódu do speciální elektronické aplikace.

Podle výpovědí rodičů zabralo ranní testování asi dvacet minut. „Provádět testy častěji by mi nevadilo, akorát mám doma dvě děti, takže dělat to dvojmo bude trošku náročnější,“ řekl iDNES.cz jeden z rodičů.

Provedení testu podle něj komplikované nebylo, jenom trvalo dlouho nabrat dostatečné množství slin.

„Naplivaly jsme to do kelímku, do kterého jsme potom strčily fixu, ukázala se tam čárka a podle toho se to rozhodlo,“ popisují ranní testování žákyně druhé třídy Viktorie a Veronika.

Na otázku, zda-li by jim nevadilo se takto testovat každý týden, se tvářily nerozhodně. „Já nerada vstávám, a kvůli testu jsem musela vstávat o tři čtvrtě hodiny dřív,“ řekla. Jedna z dívek si stěžovala, že provedení testu bylo náročné, protože na něj kvůli nedostatku slin musela dlouho plivat.

Pilotní testování platí Praha 9, cena jednoho testu je podle radních podobná ceně ostatních antigenních testů. „Není důležité, jestli sada stojí 130 nebo 170 korun, jde o to, jestli se na něj dá spolehnout,“ řekl Tomáš Portlík.

V pilotní fázi bude testování ve školách stát nižší jednotky milionů, uvedl pražský radní pro školství Vít Šimral (Piráti). Pro pozdější plošné testování počítá se zapojením státního rozpočtu.



Chceme dostat virus pod kontrolu do tří týdnů

Ve středu testy podstoupily pouze děti, nikoliv učitelé. Ti však do dalších fází testování zahrnuti budou. Podle radních by bylo ideální děti testovat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Pražští radní si kladou za cíl dostat v rámci tří týdnů koronavirus v jejich školských zařízeních pod kontrolu. „Vláda neustále mluví o návratu dětí do škol, ale zapomíná na to, že prvňáci i druháci už do škol chodí. Naším cílem není jenom umožnit vstup dětí do škol, ale ochránit i ty, které již ve školských zařízeních jsou,“ řekl Tomáš Portlík.

Ředitelka základní školy Věra Cyprichová domácí testování vítá. „Vnímám to jako velice pozitivní, protože toto je jediná cesta jak děti otestovat, aniž by museli učitelé manipulovat s infekčním materiálem,“ řekla pro iDNES.cz. Testování přímo ve škole si nepřeje, protože učitelé nejsou vyškolení zdravotníci a neměli by podle ní manipulovat s infekčním materiálem.

Ředitelka doufá, že se díky domácímu testování podaří dostat do školy i starší žáky. „Pakliže by bylo možné je testovat všechny jednou týdně, pak můžeme normálně prezenčně učit, aniž by se infekce šířila, nebo alespoň aby se její šíření zpomalilo,“ uvedla.

Vysočanská radnice podle místostarosty Portlíka zatím koupila 3 000 těchto antigenních testů. Jejich počet stačí pro první testování ve znovuotevřených základních školách, které Praha 9 zřizuje. Takových základních škol je pět. Po měsíci se projekt samotestování bude vyhodnocovat. V budoucnu by se tak mohly testovat i děti navštěvující mateřské školy zřizované Prahou 9.

K iniciativě vysočanské radnice se v minulém týdnu připojila i Praha 2. Podle starostky druhé městské části Jany Černochové radnice nyní s Prahou 9 jedná o spolupráci při zavedení antigenních testů GHC Genetics a zjišťuje možnosti, jak tyto testy použít ve školách, které zřizuje. Takových škol je deset základních a devět mateřských.

„Jsme připraveni najít v rozpočtu potřebné finanční prostředky, které by co nejdříve pomohly vrátit děti do školních lavic. Některé jsou doma už skoro rok a situace je pro ně i jejich rodiče neúnosná,“ uvedla Černochová.