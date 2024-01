Problém s narkomany z Anděla se přesouvá i na Barrandov, vyhrožují dětem u škol

12:10

Bezpečnostní situace v Praze 5, zejména v okolí Anděla, kde se často shlukují narkomani a lidé bez domova, by se snad mohla v letošním roce začít zlepšovat. Nejenže městská část momentálně shání ostrahu do některých svých parků, ale také by se snad konečně mohly rozvíjet služby pro drogově závislé. Větší počet těchto lidí se však přesunul i na Barrandov, kde se místní bojí o děti.