Andělu svítá naděje v boji proti drogám. Kontaktní centra by měla být i jinde

„Chceme začít využívat omezujícího opatření v rámci přestupkového řízení. Pokud se nám to podaří správně nastavit, tak by nám to do budoucna mohlo být k dispozici k omezení pohybu osob, které opakovaně páchají přestupky, podobně jako je to využíváno v případech fotbalového chuligánství,“ vysvětluje starostka páté městské části Radka Šimková (Praha 5 sobě).

V praxi by to znamenalo, že například pokud se drogově závislý u stanice metra Anděl opakovaně uchýlí k násilí, což se zpravidla děje vůči ostatním členům této komunity, nebude se smět v této oblasti nadále pohybovat. Porušením tohoto zákazu by se už dopustil daleko vážnějšího trestného činu, který má i řádově přísnější tresty.

Ročně se přitom jedná o stovky přestupků spojených s alkoholismem či toxikomanií, které lidé v okolí Anděla páchají. „Ten legislativní rámec jsme si potvrdili i s policií. Na základě statistik teď budeme tipovat konkrétní místa, kde bychom tento nástroj následně začali používat,“ říká Šimková.

Na stopě dealerů

Policejní složky věnují Andělu zvýšenou pozornost, byť jsou ve výrazném podstavu. Městské policii chybí jen v samotné páté městské části 18 strážníků, v celé metropoli pak 260. Praze 5 pomáhají dlouhodobě posily z celé Prahy.

A mimořádně jsou v této lokalitě nasazeni i příslušníci státní policie. „Operuje zde i kriminální služba, konkrétně policisté z oddělení pouliční kriminality, kteří se primárně zaměřují na potírání prodeje, distribuce a držení většího množství drog. Za posledních deset měsíců se jim podařilo vyhledat a zadržet téměř 50 pachatelů trestné činnosti v oblasti prodeje drog a držení většího množství drog,“ informuje Erich Skupien, zástupce ředitele pro vnější službu Obvodního ředitelství Policie Praha II.

Kromě policistů a strážníků působí od letošního jara na Andělu také tzv. asistenti prevence kriminality. Ti pomáhají dohlížet na pořádek, provádějí drobný úklid a v případě potřeby přivolávají bezpečnostní složky.

Hlavním důvodem, proč je situace na Andělu taková, je, že se zde nachází jedno z pouhých dvou kontaktních center pro závislé na drogách v celé Praze. Třetímu pracovišti dalo bývalé vedení Prahy 5 výpověď před bezmála dvěma lety. Od té doby se za něj hledá náhrada. Praha by takových center podle odborníků potřebovala alespoň devět a měla by být více rozprostřena po městě.

V metru i u nádraží

Po složitých vyjednáváních se nyní řešení zdá na dohled. „Ještě letos by měl na radu jít tisk, ve kterém jsou vytipovaná tři místa na nová kontaktní centra,“ sděluje šéf magistrátní protidrogové komise a bývalý primátor Pavel Bém (ODS).

„Zaprvé navrhujeme vznik kontejnerové stavby poblíž holešovického nádraží v Praze 7, kde jsou na to trochu stranou vhodné pozemky. Dalším místem je přímo vestibul metra pod Jungmannovým náměstím v Praze 1, o čemž se hovořilo už i v minulosti. A třetí místo se pak nachází u stanice metra Českomoravská,“ dodává.

Odborníci podle Béma také uvažují o využití lodi Janus, kterou město v minulosti chtělo využívat pro lidi bez domova. Také by chtěli zřídit mobilní aplikační místnosti, jako to nyní zkoušejí v Brně.

Pojízdná aplikační místnost Jedním z nástrojů, jak výrazně zlepšit drogovou situaci v metropoli, je vytvoření takzvaných aplikačních místností. V takových místnostech si drogově závislí mohou drogy aplikovat pod odborným lékařským dohledem, což má hned dvě výhody. Jednak to pak nedělají přímo na ulici, v parcích a podobně a nenechávají po sobě nebezpečný odpad. A jednak se zároveň lépe předejde šíření různých nakažlivých nemocí, jako je například žloutenka. V prosinci by radní měli zvažovat i možnost zavedení pojízdných aplikačních místností, tzv. sanitek, které už rok zkouší provozovat Brno. Podle šéfa magistrátní protidrogové komise Pavla Béma (ODS) se tato služba v Brně osvědčila a nezvedla vlnu nevole mezi místními. Bém mobilní variantu považuje za nejvíce politicky průchozí v městských částech, protože taková služba nebude vázaná jen na jedno místo.