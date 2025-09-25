Mucha Muzeum se musí od původní instituce veřejně distancovat, nařídil soud

Mucha Muzeum, sídlící v pražském paláci Savarin, musí na svých webových stránkách a sociálních sítích přiznat, že není originálním muzeem, které se v Česku zabývá životem a dílem malíře Alfonse Muchy. Původní Muchovo Museum totiž existuje už od roku 1998 v nedaleké Panské ulici, soud tak vyhověl žalobě této instituce. Instituce v paláci Savarin soudem určené prohlášení zatím nezveřejnilo.
Nová expozice děl Alfonse Muchy v Paláci Savarin (23. ledna 2025)
Nová expozice děl Alfonse Muchy v Paláci Savarin (23. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Muchovo muzeum je nadále otevřeno v Kaunickém paláci v Panské ulici na adrese Panská 7, Praha 1. K přesunu Muchova muzea z Kaunického paláce ani k přesunu uměleckých děl zde vystavených do paláce Savarin nikdy nedošlo,“ píše se v usnesení Městského soudu v Praze, které redakci iDNES.cz poskytl Sebastian Pawlowski. Právě on stojí za původní expozicí v Panské ulici.

Subjekt sídlící v paláci Savarin musí soudem stanovené prohlášení zveřejnit na svém webu a sociální síti Facebook a Instagram. Proti rozhodnutí se může do patnácti dnů odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Na webu ani profilech muzea se zatím soudem určený text neobjevil.

Zástupkyně Nadace Mucha Simona Kordové sdělila, že rozhodnutí soudu respektují a prohlášení zveřejní ve stanovené lhůtě. „Naprosto chápeme pohled soudu, který chce, abychom se jasně vymezili vůči výstavnímu prostoru v Panské ulici,“ uvedla Kordová.

Muchovo Museum v Panské ulici se proti nové expozici v Savarinu vymezuje už delší dobu kvůli tomu, že nedaleko od jeho sídla provozuje výstavu se stejným názvem, což starší instituce považuje za krádež identity, finanční ztrátu a poškození dobrého jména.

Další dějství sporu o název Mucha Muzeum, exekutoři zasahovali v paláci Savarin

Obě strany sporu na sebe už v minulosti podaly žaloby. Naposledy u Městského soudu v Praze uspěl v polovině srpna Sebastian Pawlowski, který stojí za expozicí staršího muzea v Kaunickém paláci. Soud z jeho podnětu uložil výstavě v Savarinu povinnost zdržet se užívání ochranné známky Mucha Muzeum.

Následovalo uložení pokuty 100 tisíc korun a exekuční příkaz městského soudu, který ve věci nařídil exekuci prodejem movitých věcí. V paláci Savarin zasahoval exekutor se svými asistenty v úterý.

Kordová už dříve prohlásila, že expozice v Savarinu je pro veřejnost nadále otevřená. „Zbytečná návštěva exekutorů byla pouze šikanou a divadlem pro média, ostatně exekutoři nakonec ani nebyli uvnitř muzea. Přišli si sepsat movitý majetek pro pouze případný výkon rozhodnutí v zanedbatelné částce 9 861,50 korun, což jsou jimi aktuálně vyčíslené náklady na vedení exekuce,“ uvedla Kordová.

Blízká konkurence

Podle Kordové protistrana již měsíce ignoruje mnohem rozsáhlejší předběžné opatření soudu, které Městský soud v Praze vydal v lednu, a podle dřívějšího vyjádření žalobce se má Pawlowski a jeho firmy zdržet používání různých chráněných označení pro svou expozici v Panské ulici. I toto rozhodnutí mělo být předmětem soudní exekuce.

Jenomže soud své předběžné opatření z letošního ledna proti Pawlowského firmám Copa a Muchovo muzeum 9. září na popud žalované strany zrušil.

Soud ve sporu o Muchu vyhověl žalobě původního muzea

V usnesení senát městského soudu uvedl, že v době založení Pawlowského muzea v Panské ulici Mucha Trust ochrannou známku pro výraz Muchovo muzeum a jeho odvozeniny zaregistrovanou neměl. Mucha Trust ji nechal zapsat v březnu 2008, Pawlowského muzeum je o deset let starší.

Obě znesvářená muzea od sebe dělí zhruba sto metrů a řada návštěvníků si je kvůli podobnému názvu často plete, čímž může docházet k ekonomické újmě.

